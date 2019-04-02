Вне зоны доступа. Пулково на 20 минут остался без телефонной связи

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на то, что до справочной главного аэрохаба Петербурга днем 2 апреля было не дозвониться. Неполадки удалось устранить через 20 минут.

«Сбой в работе колл-центра примерно с 14:20», – подтвердили «Фонтанке» информацию в пресс-службе Пулково, порекомендовав в случае проблем со связью использовать соцсети.

Пассажиры жаловались, что при звонке выдавалось сообщение «телефоны не обслуживаются».

В Пулково заверили, что после 14:40 сотрудникам аэропорта удалось устранить все неполадки в колл-центре.





