Взорвавшаяся в руках студентки банка напугала петербуржцев. Телеграм-каналы сообщили о взрыве во ВНИИ сельхозмикробиологии

Телеграм-каналы сообщили днём 2 апреля о взрыве во ВНИИ сельхозмикробиологии, что на шоссе Подбельского в Пушкинском районе Петербурга. Пользователи соцсетей заявили о госпитализации пострадавшей.

В институте говорят, что масштаб происшествия сильно преувеличен. По словам собеседника «Фонтанки» в администрации вуза, большая банка взорвалась в руках у 21-летней девушки во время стерилизации. В итоге студентка порезалась и сильно испугалась. Помощь ей была оказана на месте, медикам, кроме йода, ничего не понадобилось.

Новость о взрыве в Пушкине появилась одновременно с информацией о ЧП в академии Можайского. Там, по предварительным сведениям, сдетонировало взрывное устройство, есть пострадавшие.





