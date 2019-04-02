Отдать можно, передать нельзя. УФАС снова просит Смольный поделиться с бизнесом полномочиями по продаже госсобственности

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы выдало предостережение комитету имущественных отношений Петербурга (КИО) по поводу передачи полномочий по приватизации и продаже госимущества его подведомственному учреждению — ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

«Подобные действия КИО нарушают федеральное и региональное законодательство, а также могут привести к ограничению или недопущению конкуренции на рынке оказания услуг по приватизации и последующей продажи госимущества», – пояснили антимонопольщики.

Сейчас приватизация и продажа госимущества находится в руках другого подведомственного учреждения КИО — АО «Фонд имущества». Ранее УФАС потребовало лишить учреждение этих функций. КИО подготовил соглашение о расторжении договора поручения с Фондом имущества, но решил передать эти функции ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Учреждение будет «под ключ» осуществлять приватизацию объектов нежилого фонда, земельных участков и аварийных объектов жилого фонда, рассказали «Фонтанке» в комитете.

Но такой вариант тоже не устроил антимонопольщиков. Выбирать оператора торгов по реализации госимущества нужно на основании открытого конкурса, считают они.





