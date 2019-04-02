Поворот налево не удался: в ДТП под Петербургом пострадали четыре женщины

Из-за неаккуратного выезда со второстепенной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области в больницу попали четыре человека из двух машин.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 2 апреля около 10:30 на 77-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» столкнулись «Фольксваген» под управлением 45-летней женщины и «Митсубиши» с 33-летним мужчиной за рулём.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Гатчинскому району уточняет, что, по предварительной информации, водитель «Фольксвагена» при повороте налево совершила столкновение с «Митсубиши».







Госпитализированы четыре женщины: сама водитель «Фольксвагена» и три пассажирки «Митсубиши», женщины 40, 57 и 67 лет. Их молодой водитель не пострадал.