«Они не остановят ни войны, ни беды». Юлия Тимошенко не станет поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко во втором туре выборов президента Украины

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 2 апреля заявила, что не станет призывать своих сторонников помогать кому-либо из участников второго тура президентских выборов на Украине. Об этом 2 апреля пишет издание «Украинские новости».

«Вызовы перед Украиной очень большие. Беда перед Украиной очень большая. Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИКа будут во втором туре, не справятся с этими вызовами и не остановят ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за любые советы сейчас я не могу», – заявила Тимошенко.

По итогам первого тура выборов, который прошёл в минувшее воскресенье, шоумен Владимир Зеленский существенно опередил действующего президента Петра Порошенко. По предварительным подсчетам, политики набрали 30% и 16% голосов избирателей Украины соответственно. Юлия Тимошенко заняла третье место с результатом 13,5%. Вместе с тем экс-премьер обвинила действующую власть в фальсификациях, но оспаривать в суде итоги прошедшего первого тура не планирует.

Ранее ряд украинских политиков и экспертов заявил, что штабы кандидатов Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко ведут переговоры о совместной работе во втором туре. Якобы Тимошенко может стать премьер-министром Украины при президенте Владимире Зеленском. Штаб Зеленского опроверг эту информацию ещё накануне.







1 апреля в Кремле отреагировали на заявления Зеленского о том, что его первыми словами в статусе лидера Украины в адрес Владимира Путина станет вопрос денежных компенсаций за Донбасс и Крым. «Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие территории. Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.