Экс-руководитель налоговой инспекции получила 3 года колонии за взятку от учредителя «Невы Милк»

Бывший заместитель начальника налоговой инспекции №24 по Петербургу Елена Зарубина признана виновной в мошенничестве. Суд избрал ей наказание в виде 3 лет в колонии общего режима, сообщает 2 апреля пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

«Фонтанка» подробно писала об особенных отношениях налоговиков и компании «Нева Милк». За лояльность к нарушениям в сфере налогов сотрудники ФСКН получили от гендиректора предприятия 8,6 миллиона рублей. Обвиняемые, среди которых была Зарубина, свою вину признали ещё в феврале 2019 года.

По материалам уголовного дела, Зарубина и Сергей Романчук, бывший заместитель начальника отдела инспекции №24, с марта 2016 года по сентябрь 2017-го якобы обнаружили нарушения налогового законодательства у Владимира Герасимова, учредителя «Невских сыров» и «Невы Милк». После этого они взяли у бизнесмена более 4,5 миллиона рублей, чтобы закрыть глаза на недочёты.

Изначально дело было возбуждено по статье о получении взятки, однако при расследовании его переквалифицировали на статью 159 УК, часть 4, – «Мошенничество в особо крупном размере».





