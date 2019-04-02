В Академии имени Можайского прогремел взрыв. По предварительной информации, пострадали как минимум двое человек

Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге 2 апреля. Об этом "Фонтанке" рассказали источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, травмы получили два человека. По информации в СМИ, пострадавших может быть больше. Источник в скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что были госпитализированы четверо человек. Из-за взрыва якобы обрушился лестничный пролет. Люди оказались заблокированными в помещении.





