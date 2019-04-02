Пьеха в 16-й раз не станет почетным гражданином Петербурга. Юристы городского парламента сомневаются в Союзе концертных деятелей

Певица Эдита Пьеха, почетный ректор Европейского университета Борис Фирсов и режиссёр Александр Сокуров не смогут стать почётными гражданами Петербурга в 2019 году. Фракция «Единой России» единогласно согласилась, что в документах, сданных общественными организациями в городской парламент, есть нарушения.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 2 апреля комиссия по культуре Законодательного собрания Петербурга рекомендовала отказаться в 2019 году от выбора почётных граждан.

Причиной стали нарушения, найденные юристами. Например, они не нашли среди поданных документов те, что подтверждают существование отделения организации «Ночлежка» в Петербурге, выдвинувшей Сокурова. В уставе организации социологов «Спас» юристы ЗакСа нашли пункт о том, что выдвигать на какие-либо звания она может только своих членов. Является ли Борис Фирсов таковым, юридическое управление не выяснило. Кроме того, кандидатура Эдиты Пьехи не прошла, так как в ЗакСе не смогли установить существование в Петербурге Союза концертных деятелей. Депутат Денис Четырбок заявил, что в случае, если ЗакС закроет глаза на эти недочёты, то окажет новым почетным гражданам «медвежью услугу», выбрав их не совсем по закону.

Депутат Борис Вишневский призвал коллег одуматься и напомнил, что почетные граждане Петербурга — директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и народный артист СССР Олег Басилашвили — накануне обратились к спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову с просьбой провести выборы почетных граждан в 2019 году.







Эсер Александр Егоров предоставил комиссии по культуре выписку из устава Союза концертных деятелей. «Этот документ бесплатно доступен любому гражданину», – заметил он, добавив, что Пьехе отказывают уже в 16-й раз. В предыдущие разы документы подавались без ошибок, и претензий к ним не было.

Несмотря на это, 7 членов комиссии из «Единой России» проголосовали за то, чтобы отказаться от выбора почётных граждан. Максим Резник был против. «Видимо, после патриарха Кирилла почетным можно сделать только господа бога, но от него не поступало документов», – заметил он.