Путин принял отставку прокурора Карачаево-Черкесии. Его связывают с семьей Арашуковых

Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко. Возможно, карьеры высокопоставленному сотруднику надзора стоил громкий коррупционный скандал.

О кадровом решении 2 апреля сообщает Генеральная прокуратура РФ. Информация подана весьма лаконично, сухо официально. Каких-либо причин отставки нет. Об увольнении Терещенко ГП рапортует вместе с отставками Дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова. И если последний, как писала «Фонтанка», продолжит службу в столице, то перспективы теперь уже бывшего главы прокуратуры КЧР неясны. Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, Терещенко был приближенным к семье Арашуковых. Прокуратуру региона он возглавил в 2014 году.

Напомним, за 32-летним Рауфом Арашуковым пришли прямо в зал заседаний Совета Федерации. Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы ООО «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». В деле также фигурируют родственники и друзья Арашуковых, занимающие высокие посты на газовых предприятиях Северного Кавказа.





