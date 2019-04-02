Рестораны двух столиц помогут пожилым петербуржцам

В Москве и Петербурге стартовала благотворительная акция «Всё связано с любовью», в ходе которой посетители популярных ресторанов смогут не только приятно провести время, но и помочь пожилым людям.

Акцию проводит петербургский Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» совместно с одной из сетей ресторанов, работающей в двух столицах. Посетители смогут заказать набор печений, приготовленных специально для акции. Средства от продажи сладостей будут направлены в фонд на помощь пожилым петербуржцам.

«На наш взгляд, это очень простой и понятный способ помочь пожилым петербуржцам, попавшим в сложную ситуацию. Тем, кому сейчас не хватает денег на лекарства, качественные слуховые аппараты, приведение в порядок квартиры», – говорят в фонде.

Акция продлится в течение всего апреля. Более подробно о ней можно узнать здесь.