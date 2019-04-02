Советника губернатора Свердловской области подозревают в незаконной прослушке

Бывший начальник Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по Уральскому федеральному округу Юрий Николаенков, перешедший на работу в администрацию свердловского губернатора, стал фигурантом дела о незаконном использовании данных оператора связи.

Судя по данным материалов дела, группа лиц подозревается в нарушении статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Через свои связи они якобы незаконно получили доступ к закрытой информации операторов и использовали ее по своему усмотрению. Об этом 2 апреля сообщает издание 66.RU.

В чьих интересах действовали подозреваемые, неизвестно. Также нет информации о том, кто еще, помимо Николаенкова, стал фигурантом этого дела.

Официального подтверждения этой информации пока нет.





