В РАН заявили об окончании работы единственного российского орбитального телескопа. Новый запустят уже в июне

Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, что научная миссия проекта «Радиоастрон» завершена. Как пишет «Медуза» 2 апреля, в рамках этого проекта работал единственный российский орбитальный телескоп «Спектр-Р».

Напомним, «Спектр-Р» перестал выходить на связь с Землей еще 10 января. В феврале в Роскосмосе надеялись, что связь удастся восстановить. Теперь речи об этом не идет, зато уже скоро на орбиту отправится новый телескоп «Спектр-РГ».

Как рассказал «Интерфаксу» замглавы НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков, запуск намечен на 21 июня этого года. Аппарат запустят с космодрома Байконур.

Орбитальный телескоп «Спектр-Р» запустили на орбиту в 2011 году. В РАН ожидали, что он проработает пять лет при гарантийном сроке в три года. В рамках международного проекта «Радиоастрон» телескоп проводил фундаментальные астрофизические исследования.





