Хабиб о звонке Путина во время скандала в Лос-Анджелесе: «Владимир Владимирович спросил: как дела? Я сказал: ничего, в окружении сидим»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о звонке Владимира Путина во время скандальной драки спортсмена на турнире в Лос-Анджелесе. Как передает 2 апреля «Чемпионат.com» со слов Хабиба, это был для него особенный момент.

«Там в Вегасе был такой момент: было много полиции, охраны, и сказали нам, что мы не скоро выйдем. Хотели зачистить от болельщиков территорию арены. У меня не было телефона, он был у Ислама Махачева. Сказали, что сейчас Путин позвонит. Потом поступил звонок. Владимир Владимирович спросил: как дела? Я сказал: ничего, в окружении сидим. Значит, от нас не убегут. Он сказал: надо лучше контролировать свои эмоции. Это особенный момент был: не просто кто-то, а целый президент позвонил», — заявил Нурмагомедов.

Напомним, 6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

После поединка Нурмагомедов ввязался в конфликт с командой Макгрегора, выпрыгнув из октагона, после чего началась потасовка российского бойца против штаба ирландца и Макгрегора против команды Нурмагомедова. В результате обоих бойцов увели в подтрибунное помещение. Нурмагомедов был объявлен победителем уже в свое отсутствие.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала российского бойца на 9 месяцев за этот инцидент. Также ему пришлось заплатить 750 тысяч долларов. Конору Макрегору назначили штраф в размере $50 тысяч. Его дисквалификация продлится шесть месяцев. 26 марта Конор объявил о завершении карьеры.





