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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
05.04.2019 12:00
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Мы готовы стать надежным партнером и проводником в мире финансов

Архангельский Юрий, начальник управления по инвестиционным продуктам брокера КИТ Финанс (АО) расскажет о рынке доверительного управления (ДУ), возможностях данного инвестиционного продукта и его перспективах.

Мы готовы стать надежным партнером и проводником в мире финансов

Юрий Архангельский

Суть продукта.

Частный инвестор передает свои активы (как правило деньги) в управление профессиональному управляющему под определенную стратегию. Стратегия управления подбирается исходя из предпочтений клиента и его Инвестиционного профиля. Основная цель Инвестиционного профиля – установить допустимый риск потерь. Затем суть подходящей для клиента стратегии закрепляется в Инвестиционной декларации, в дальнейшем работа по управлению активами ведется уже в рамках этого документа.

Есть несколько основных плюсов доверительного управления. Во-первых, клиент (учредитель управления) экономит свое время, контролируя только результаты управления, обладать особыми знаниями и навыками, а также принимать участие в самом процессе управления не нужно. 

Портфельные управляющие действуют исключительно в рамках Инвестиционной декларации, в которой закреплена суть стратегии. Разумеется, полное право собственности на активы и доходы остается у инвестора.



Стоимость продукта состоит из двух видов комиссий: комиссия за управление (как правило от 1-3% годовых от стоимости активов в управлении) и комиссии за успех (как правило от 0-30% от полученного дохода). Если стоимость слишком высокая, это будет сильно сказываться на итоговом результате. 

Рынок продукта.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка средств в доверительном управлении (ДУ) и коллективных инвестиций за 2018 год. По оценкам агентства, объем рынка сохраняется на уровне 6,9 трлн рублей.

Большая часть этой суммы приходится на пенсионные активы, которые и задают основной тренд движения данного рынка. Но все больше интерес непосредственно к ДУ проявляют частные инвесторы. Согласно предварительным данным «Эксперт РА», совокупный прирост активов в ДУ в 2018 году составил порядка 500 млрд рублей (плюс 7% за год). И это не удивительно на фоне продолжающегося отзыва лицензий у банков, снижения депозитных ставок, растущего фондового рынка в последние годы.

Если мы взглянем на данный рынок в разрезе компаний, то на пять крупнейших игроков данного рынка приходится почти 50% от совокупного объёма активов. А на компании с активами под управлением менее 10 млрд рублей приходится менее 1,5% от совокупного объёма. Но возможно именно в небольших компаниях вы сможете найти по-настоящему индивидуальный подход, адекватные пороги входа в ДУ, приемлемую цену продукта и хорошее качество услуги.

ДУ в КИТ Финанс (АО).

При составлении прогнозов мы проводим макро- и микроанализ. То есть рассматриваем цену любого финансового актива с точки зрения баланса спроса и предложения, а также изучаем факторы, влияющие именно на эти величины.

Важно понимать, что у акции могут быть хорошие перспективы только на первый взгляд. Все зависит от множества факторов, например, от падения локального рынка, или от характеристик других похожих акций, и прочих факторов. Например, цена акции не будет расти, если у инвесторов нет причин покупать акцию здесь и сейчас, а у похожих активов есть перспективы для быстрого роста. 

Надо сказать, что мы преуспели с таким подходом: по итогам 2018 года мы заняли четвертое место в рейтинге РБК Quote* по точности идей с результатом свыше 80%. А результаты нашей основной стратегии «Смешанная» (состоит из российских акций и облигаций) с момента ее запуска, т.е. чуть более чем за 4 года, превысили 135%, или в пересчете на годовые результаты – 33,6% годовых. 

Порог входа в данную стратегию от 6 млн рублей (т.к. требуется получить статус квалифицированного инвестора), комиссия за управление 2% в год и за успех 10% от инвестиционного дохода.

Перспективы рынка ДУ

Проблемы развития рынка розничного ДУ – это как раз отсутствие доверия населения к финансовым институтам, высокие пороги входа у большинства компаний, вкупе с тем, что, по данным социологических опросов, лишь около трети россиян в принципе имеют сбережения, но наиболее существенной проблемой представляется низкая финансовая грамотность населения.

Доля частного ДУ на российском рынке доверительного управления пока что крайне мала в сравнении с объёмом пенсионных средств, занимающих более большую часть рынка ДУ. Какие компании будут наиболее востребованы в ближайшем будущем? На мой взгляд, именно те, которые сделают ставку на развитие розничного и среднего сегмента ДУ.

Именно поэтому в нашей компании есть стратегии, рассчитанные на оба сегмента**, и мы продолжаем развивать продукт Доверительное Управление. В начале апреля запущена новая стандартная стратегия «Валютная», по которой предполагается для наших клиентов валютная доходность через покупку еврооблигаций. Порог входа от $5000, подходит любому типу инвесторов, комиссия за управление 1% годовых от активов, комиссия за успех отсутствует. Возможны дополнительные комиссии третьих лиц.

Однако необходимо отметить, что развитие ДУ должно идти бок о бок с принятием важных решений на законодательном уровне: решений, направленных на улучшение инвестиционного климата, на рост финансовой грамотности населения, на эффективную защиту средств. Я считаю, что это приведет не только к росту спроса на услуги ДУ среди населения и развитию данного рынка, но в конечном итоге и к развитию всего российского финансового рынка.

 

КИТ Финанс (АО). Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление: дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России), брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России), деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России). Без ограничения срока действия.

 

Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом: https://brokerkf.ru/o_kompanii/disclosure/obyazatelniy_informatsiy/

КИТ Финанс (АО)

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*https://quote.rbc.ru/news/article/5ae098a62ae5961b67a1c1a3

 **https://brokerkf.ru/doc/presentation/DU_2019.pdf

 

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