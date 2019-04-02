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Адвокатам обвиняемых в теракте в метро Петербурга отказали во времени на ознакомление со 140 томами дела
Адвокаты фигурантов дела о теракте в метро Петербурга попросили отложить судебное заседание, чтобы ознакомиться со 140 томами дела. Как передает корреспондент «Фонтанки» из зала заседаний, судья отказался пойти навстречу защитникам.
Судья Андрей Морозов заявил, что заседание продолжится. «Знакомиться с делом можете по ходу судебного следствия», – подчеркнул он. Всего в деле, с учетом объемного обвинительного заключения, почти 140 томов. При этом многие адвокаты вступили в дело незадолго до начала судебного процесса. Так, один из них попросил один день на чтение девяти томов. Впрочем, его можно считать почти рекордсменом. Адвокат Разносчикова прочитала только 20 томов. Защитник Мартынова осилила 99 томов, на чтение остальных она попросила еще неделю. Единственным адвокатом, который полностью освоил материал, оказался Сабитов.
Напомним, ранее обвиняемые отказались признавать вину и заявили о том, что дело сфабриковано.
«Фонтанка» следит за ходом выездного заседания в Ленинградском окружном военном суде на Кирочной улице в прямой трансляции.
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Справка:
Теракт в Петербурге унес жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет.
По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР.
После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов.
Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом – 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Уголовное дело в отношении него возбуждено 17 июля 2017 года, через четыре с половиной месяца после взрыва. В конце лета 2018 года Махбубов был заочно арестован.