Адвокатам обвиняемых в теракте в метро Петербурга отказали во времени на ознакомление со 140 томами дела

Адвокаты фигурантов дела о теракте в метро Петербурга попросили отложить судебное заседание, чтобы ознакомиться со 140 томами дела. Как передает корреспондент «Фонтанки» из зала заседаний, судья отказался пойти навстречу защитникам.

Судья Андрей Морозов заявил, что заседание продолжится. «Знакомиться с делом можете по ходу судебного следствия», – подчеркнул он. Всего в деле, с учетом объемного обвинительного заключения, почти 140 томов. При этом многие адвокаты вступили в дело незадолго до начала судебного процесса. Так, один из них попросил один день на чтение девяти томов. Впрочем, его можно считать почти рекордсменом. Адвокат Разносчикова прочитала только 20 томов. Защитник Мартынова осилила 99 томов, на чтение остальных она попросила еще неделю. Единственным адвокатом, который полностью освоил материал, оказался Сабитов.

Напомним, ранее обвиняемые отказались признавать вину и заявили о том, что дело сфабриковано.

«Фонтанка» следит за ходом выездного заседания в Ленинградском окружном военном суде на Кирочной улице в прямой трансляции.





