Происшествия
Водитель «Генезиса» хранит молчание. Суд оградил его от общества до конца мая
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал Артура Асатурова, предполагаемого автора пьяной аварии на Невском, где погибли двое. Решение вынесено 2 апреля.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, в несвободе автолюбитель останется до 30 мая. Во время избрания меры пресечения гонщик предпочёл хранить молчание, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ. Ему вменяют ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух или более лиц»).
Накануне Асатурова выписали из Мариинской больницы. Двое пострадавших ещё остаются под присмотром врачей в Военно-медицинской академии.
Авария на пересечении Невского и Литейного проспектов произошла 30 марта. Судя по видеозаписи, летевший на красный сигнал «Генезис» отправил в стену Volkswagen, водитель которого погиб на месте. Ещё трое, включая управлявшего «Генезисом» 34-летнего Асатурова, пострадали. Одну из получивших травмы врачам спасти не удалось. Лихачивший водитель уже был лишён прав и хорошо знаком со статьями за алкоголь и наркотики. Экспертиза показала, что за руль он сел пьяным.