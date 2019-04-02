Водитель «Генезиса» хранит молчание. Суд оградил его от общества до конца мая

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал Артура Асатурова, предполагаемого автора пьяной аварии на Невском, где погибли двое. Решение вынесено 2 апреля.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, в несвободе автолюбитель останется до 30 мая. Во время избрания меры пресечения гонщик предпочёл хранить молчание, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ. Ему вменяют ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух или более лиц»).

Накануне Асатурова выписали из Мариинской больницы. Двое пострадавших ещё остаются под присмотром врачей в Военно-медицинской академии.

Авария на пересечении Невского и Литейного проспектов произошла 30 марта. Судя по видеозаписи, летевший на красный сигнал «Генезис» отправил в стену Volkswagen, водитель которого погиб на месте. Ещё трое, включая управлявшего «Генезисом» 34-летнего Асатурова, пострадали. Одну из получивших травмы врачам спасти не удалось. Лихачивший водитель уже был лишён прав и хорошо знаком со статьями за алкоголь и наркотики. Экспертиза показала, что за руль он сел пьяным.





