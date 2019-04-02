Setl Group планирует возвести еще 3 школы и 8 детских садов в ЖК «Солнечный город»

Setl City

Всего на территории жилого комплекса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга будут работать 4 школы и 11 детских садов. Два садика и школа, построенные на средства Setl Group, уже приняли ребят. Еще один детсад активно возводится девелопером, он будет сдан в 2019 году.

По оставшимся 3 школам и 8 детским садикам холдинг Setl Group подписал соглашения с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. Все социальные объекты проектируются и возводятся на средства девелопера.

В настоящее время строительство среднеэтажного жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» ведется на участках севернее будущего продолжения пр. Ветеранов. На этой территории помимо 7 жилых домов холдинг Setl Group уже ввел в эксплуатацию школу на 1375 ребят с двумя бассейнами и два детских садика также с бассейнами на 220 малышей каждый. Эти социальные объекты, спроектированные и построенные на средства холдинга, открыты и принимают ребят.

Сейчас активно строится третий детский сад на 220 детей, также с бассейном, – его ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал текущего года. По заказу компании подготовлен проект второй школы на 1375 мест и четвертого детского сада – на 220 мест. Проектная документация школы уже получила положительное заключение государственной экспертизы – строительство должно начаться в текущем году.

Помимо работающих и строящихся соцобъектов, на земельных участках севернее продолжения пр. Ветеранов холдинг возведет еще 5 детских садов (каждый – на 220 детей) и 2 школы (каждая – на 1375 детей). Южнее пр. Ветеранов будут построены еще 3 детских сада (на 170, 220 и 250 малышей) и 1 школа (на 1375 мест).

Жилой комплекс комфорт-класса «Солнечный город» возводится в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Во дворах домов установлены яркие детские площадки, игровые комплексы, тренажеры для занятий спортом на открытом воздухе, оформлены площадки для отдыха. В прошлом году был полностью благоустроен и открыт для посетителей парк отдыха площадью 50 тыс. кв. м с игровой, спортивной зоной и уютными прогулочными дорожками. В жилых корпусах уже начали работу первые магазины шаговой доступности, магазин парфюмерии и аптеки. А в текущем году холдинг планирует приступить к строительству торгового центра на территории проекта.

Эксклюзивным брокером ЖК «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»