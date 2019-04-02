Дуров окончательно избавился от Telegram Messenger LLP. Все права на неё получила британская корона

Британский реестр 2 апреля официально подтвердил ликвидацию компании Павла Дурова Telegram Messenger LLP. Эта организация считалась основным юрлицом запрещённого в России мессенджера.

Как следует из описания документа, ликвидация компании была добровольной. В январе британский государственный реестр юридических лиц предупредил Дурова, что у него осталось два месяца на то, чтобы изменить своё решение и сохранить юрлицо. В противном случае организация будет распущена, а все права и имущество будут считаться никому не принадлежащими и, соответственно, отойдут короне. Бизнесмен, решивший избавиться от Telegram Messenger LLP в декабре прошлого года, не передумал, компанию вычеркнули из реестра.

«Беспокоиться не стоит – сам мессенджер никуда не денется, а Роскомнадзор всё также продолжит пытаться заблокировать несуществующую компанию», – обнадёживает пользователей издание «Код Дурова».





