Дуров окончательно избавился от Telegram Messenger LLP. Все права на неё получила британская корона

Справка:

Telegram Messenger LLP зарегистрирована в феврале 2014 года. По данным британского реестра, компания создана в партнерстве с зарегистрированными на Британских Виргинских островах Telegram Messenger Inc. и Dogged Labs Ltd., а также Telegraph Inc. (зарегистрирована в Белизе). В 2017 году Роскомнадзор внёс Telegram Messenger LLP в российский реестр организаторов распространения информации в Интернете. Позже это позволило ФСБ требовать ключи для дешифровки переписки пользователей и, после отказа Дурова, по решению суда заблокировать мессенджер. Оспорить решение сервис не смог. Рассматривать жалобы на блокировку готовятся в ЕСПЧ.