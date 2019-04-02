Бойфренд Туктамышевой снова спешит на помощь. Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира

Внеплановая замена в составе сборной России по фигурному катанию произошла за неделю до старта командного чемпионата мира в Японии. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России, вместо Михаила Коляды поедет другой петербуржец — Андрей Лазукин.

У Коляды случился рецидив гайморита, который не позволяет ему выступить в Японии. Лазукин был первым запасным, и теперь у него есть уникальный шанс выступить на одних соревнованиях со своей девушкой — Елизаветой Туктамышевой.

Обновленный состав сборной России выглядит так:

— мужчины: Андрей Лазукин, Александр Самарин;







— женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева;

— спортивные пары: Наталья Забияко/Александр Энберт;

— танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Напомним, что перед индивидуальным чемпионатом мира, который также проходил в Японии с 18 по 24 марта, Лазукин также был экстренно заявлен из-за проблем со здоровьем у Максима Ковтуна. Особых надежд на Лазукина не возлагали, тем не менее спортсмен из Петербурга выступил более или менее достойно для своего уровня, заняв десятое место. Во время прямого эфира на Первом канале его даже похвалила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова: «Для первого старта, такого неожиданного, он достойно представлял свою страну, Санкт-Петербург и своего тренера Алексея Николаевича Мишина. Он не падал, не валялся, боролся. Второй четверной прыгнул просто уникально. Молодец, мужик! Классный! Было видно, что он устал, но все доделал, дотерпел — с выездами, с вращениями».

Между тем Лазукин известен тем, что встречается с чемпионкой мира 2015 года и самой «горячей» фигуристкой России Елизаветой Туктамышевой. По словам девушки, именно Лазукин посоветовал ей раздеться до бюстгальтера в самом знаменитом показательном выступлении.

Сама Туктамышева на индивидуальный чемпионат мира не поехала по решению Федерации фигурного катания России. Однако в командных соревнованиях влюбленные выступят вместе.