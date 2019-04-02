Чудо в Петербурге: с девятого этажа упал семилетний Леша, встал и побежал. У него только поцарапана рука

Полицейские Калининского района опрашивают мать семилетнего ребенка, выпавшего с девятого этажа дома по 2-му Муринскому проспекту. Сенсация же заключается в том, что обратно домой его привел случайный прохожий. Петербуржец обратил внимание на раздетого мальчика уже на приличном расстоянии от парадной, где тот живет. Медики не видят повреждений, кроме царапин. Вряд ли маму можно огорчить перспективой административного наказания. «Фонтанка» узнала, как развивались события после звонка в полицию о «чем-то тяжелом».

По информации нашего издания, в начале девятого утра 2 апреля полицейских вызвали к дому 16 по 2-му Муринскому проспекту. Причем это сделал местный житель. По данным «Фонтанки», дежурный территориального отдела полиции принял по телефону примерно следующее сообщение: «Что-то тяжелое упало с верхнего этажа на кусты под моим окном». На предложение сотрудника «так выгляньте и посмотрите», мужчина ответил полицейскому: «Выглянул, там ничего нет, но упало точно». Скорее всего, наряд к дому 16 был отправлен с раздраженным чувством служебного долга. Как сообщили «Фонтанке» в полиции Калининского района, «мы не пожалели».

Как стало известно нашему изданию, прибывшие на 2-ой Муринский проспект сотрудники вскоре узнали, что произошло, и начали общаться с матерью семилетнего Алексея.

Семья живет на 9-м этаже. Социальна. Около 9 утра 2 апреля 32-летняя петербурженка повела младшую дочь в детский сад, расположенный поблизости, а когда через полчаса вернулась, не нашла сына дома. Женщина подумала, что он, как всегда, спрятался, и уже по третьему кругу осматривала квартиру. В этот момент к ней в дверь позвонили. Зашла соседка с посторонним мужчиной и ее семилетним Алексеем.







После того, как эмоции стихли, выяснилось, что ребенок захотел посмотреть, как мама выходит из парадной с сестрой, открыл балкон, перегнулся через перила и выпал. Звук от его столкновения с кустами и услышал тот сосед, который так бдительно сигнализировал в полицию.

Однако ребенка посторонний встретил метрах в тридцати от парадной, когда тот куда-то бодро направлялся явно в домашней одежде. Между прочим, не плакал. Именно в это время мать зашла домой обратно.

Вначале прохожий узнал у Леши, из какой он парадной, затем довел его до лестничной площадки, где уже наткнулся на соседку, которая и объяснила, чей это сын.

По данным «Фонтанки», чуть позже вызвали скорую. Врачи зафиксировали легкие царапины на руках мальчика и на всякий случай направили его на осмотр в больницу Раухфуса.

Что касается дальнейших действий полиции, то теперь они обязаны составить на мать протокол по статье 5.35 Административного кодекса – «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей».