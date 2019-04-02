Суд оставил в силе продление договора расселения хрущевок с «СПб Реновацией»

Арбитражный суд Петербурга прекратил производство по апелляционной жалобе Федеральной антимонопольной службы. Ведомство выступало против продления одного из четырех договоров с компанией «СПб Реновация» о развитии застроенных территорий. Информация об этом накануне появилась на сайте «Электронное правосудие».

Таким образом, суд оставил в силе решение о продлении программы реновации до 2029 года. Смольный, напомним, заключил с «СПб Реновацией» четыре инвестиционных договора, вопрос о продлении трех остальных арбитраж рассмотрит 3 апреля.

Ранее в ФАС объясняли, что продление инвестдоговоров без проведения торгов может нарушать право ведомства на осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Несмотря на продление РЗТ с «СПб Реновацией», аналогичный вопрос с договорами, которые город заключил с компанией «Воин-В», до сих пор не решен. В конце декабря Верховный суд отказался рассматривать жалобу фирмы на отказ нижестоящей инстанции утвердить мировое соглашение со Смольным.

Не исключено, что «Воин-В» попробует воспользоваться победой «СПб Реновации». Компания рассматривает возможность использовать решение арбитража о прекращении производства по делу и подать новый иск, рассказал «Фонтанке» гендиректор «Воина-В» Олег Глущенко.





