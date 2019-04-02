Только российское шифрование. Госдума может дополнить закон о «суверенном Интернете» обязательной отечественной криптографией

Обязательство для бизнеса передавать всю информацию в Рунете с использованием лишь отечественных средств шифрования планируют прописать в законе о «суверенном Интернете». Соответствующие поправки ко второму чтению нашумевшей законодательной инициативы сенатора Андрея Клишаса и его коллег, как пишет 2 апреля РБК, уже подготовил профильный думский комитет по информационной политике. Причём ключи для дешифровки будут контролироваться правительством страны.

«Распространение или предоставление информации в электронном виде осуществляется с использованием кодирования такой информации. Правительство РФ устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», — цитируют журналисты текст проекта поправок, подписанный главой думского комитета Леонидом Левиным.

Сам депутат от комментариев воздерживается.

Предполагается, что обязательная отечественная криптография будет применяться частными компаниями. В реестре Роскомнадзора организаторов распространения информации на сегодня их уже более 170. В том числе «Яндекс», Telegram, Сбербанк, Mail.Ru Group, Opera, WeChat, Vimeo. Кроме того, шифровать российскими криптографическими разработками будут работу порталов госуслуг, госзакупок, государственных и муниципальных платежей.







Эксперты отмечают, что, кроме декларируемой борьбы за безопасность, национальные стандарты криптографии продвигаются отдельными государствами «исключительно в целях контроля за гражданами». На сегодняшний день шифруется более 80% всего интернет-трафика на Земле, и его доля продолжает расти.

В конце марта 2019 года стало известно, что связанные с построением «суверенного Интернета» траты выросли ещё на 10 млрд рублей. Пока они оцениваются в 30 млрд.

После многотысячного митинга в Москве в начале марта против законопроекта в Кремле заверили, что «и администрация президента, и правительство выступают за свободный Интернет».

Законопроект «о суверенном Интернете» был принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Официально он нужен для защиты Рунета от «угроз извне», однако сами авторы документа не скрывают, что реализация закона позволит контролировать весь внутрироссийский трафик.