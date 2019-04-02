Летающий ларёк нарушил ночное спокойствие жителей Парголово. Коснуться земли ему не дал «Солярис»

Ближе к полуночи привычные предметы в Петербурге начинают приобретать экстраординарные свойства. Выглянув в окно накануне, обитатели многоэтажки в Выборгском районе могли наблюдать не только тёмное небо, но и левитирующий ларёк. Увиденное горожане восприняли как дурной знак и всеми силами мешали «злу» коснуться земли.

Как рассказала «Фонтанке» председатель ТСЖ Влада Былова 2 апреля, непорядок у 4-го корпуса 11-го дома на Заречной улице заметили неделей ранее. Две незнакомые машины нарушили привычную «ёлочку» и припарковались поперёк. Вскоре выяснилось, что таким способом хозяева транспорта занимают территорию. 27 марта к ним на подмогу прибыл эвакуатор, чтобы потеснить соседние автомобили. Жильцы вызвали полицию. Организаторы мероприятия предъявили договор об аренде земельного участка, якобы одобренный застройщиком «Норманн».

По словам Быловой, занимаемый кусок земли не соответствовал заявленному в документе. Около одиннадцати вечера 1 апреля жильцы узнали причину расчистки территории. К дому подъехал кран и начал установку ларька. Процесс контролировали несколько мужчин в спортивном.







Воспаривший павильон в окно увидел один из жильцов. Горожанин выбежал на улицу, завёл «Солярис» и нырнул на нём под ларёк. Таким образом он не позволил элементу мелкой торговли обосноваться у себя под окнами. Павильон завис в воздухе. На место вызвали сотрудников полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что у инициатора установки конструкции документов на неё не нашлось. Поэтому ларёк улетел. Местные жители не исключают, что он ещё вернётся.