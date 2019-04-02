«По многочисленным обращениям пассажиров». РЖД начинает продавать билеты за 120 дней до отправления

Российские железные дороги с апреля разрешат бронировать места почти за четыре месяца. Нововведения коснутся лишь некоторых направлений, включая курсирующие между Петербургом и Москвой «Красную стрелу», «Невский экспресс» и «Сапсан».

«По многочисленным обращениям пассажиров, холдинг «РЖД» продолжает работу по увеличению глубины продаж проездных документов на поезда дальнего следования, курсирующие во внутригосударственном сообщении», – сообщается 2 апреля на сайте компании.

За 120 дней билеты можно будет приобрести на поезда, курсирующие между двумя столицами, – «Красная стрела» и «Экспресс». На «Невский экспресс» и «Сапсан» глубина продаж увеличена на 4 месяца лишь на летний период, то есть до 31 августа. Кроме того, нововведения коснутся поездов «Премиум» между Москвой и Адлером и «Океан» на направлении Хабаровск – Владивосток.

РЖД последние несколько лет работает над «увеличением глубины продаж проездных документов». Так, в 2016 году билеты разрешили приобретать за 60 суток до отправления поезда, а не за 45, как это было раньше. Уже на следующий год срок увеличили до 90 дней.





