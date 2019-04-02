Фигурант дела «Нового величия» заключил сделку со следствием и вышел под подписку

Ещё один обвиняемый по делу «Нового величия», Павел Ребровский, заключил досудебное соглашение со следствием. Сторона защиты, не раскрывая условий, считает его элементом давления на других фигурантов.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на ТАСС 2 апреля, после сделки Ребровскому не стали продлевать меру пресечения и отпустили, ограничив подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максим Пашков, представляющий интересы другой фигурантки, Анны Павликовой, уточнил, что объём предъявленного обвинения, несмотря на новые обстоятельства, не изменился.

Юрист назвал соглашение давлением на остальных участников дела и заявил, что имеющиеся доказательства не подтверждают сведения, указанные в соглашении. Суть сделки он разглашать не стал. От подробностей также воздержался адвокат Ребровского.

Ранее досудебное соглашение заключил Рустам Рустамов, дело слушалось в особом порядке. Он признал себя виновным в пособничестве к участию в экстремистском сообществе и 5 марта получил полтора года условно. Это был первый приговор по делу «Нового величия». Ещё восемь фигурантов знакомятся с материалами дела в следственном изоляторе и под домашним арестом. Вину они не признают.





