«Мостотрест» показал «баню» для набережных и мостов

Ещё одна примета весны: в Петербурге настал купальный сезон для мостов, путепроводов, набережных и прочих дорожных сооружений.

Как сообщает 2 апреля СПб ГБУ «Мостотрест», работы по гидромониторной очистке искусственных сооружений начались благодаря устойчивым положительным температурам воздуха. Ведутся они как днём, так и по ночам. После зимы с конструкций надо смыть остатки песко-соляной смеси и грязи – с лакокрасочного или защитного покрытий металлических элементов, с железобетонных и гранитных поверхностей.

Первыми этой весной «принять душ» (а кому-то – и пройти через «баню») повезло набережной Фонтанки и Пироговской набережной, путепроводу в створе Приморского проспекта, подземному пешеходному переходу у «Экспофорума».







Мойка дорожных сооружений теперь будет проходить регулярно вплоть до осени, точнее, до наступления первых заморозков.

Другая примета весенне-летнего сезона в Петербурге от «Мостотреста» – развод мостов. На этой неделе, напомним, будут разводить по четыре-пять переправ за ночь.