Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга вину не признают и говорят о том, что их подставили

Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга перед началом процесса обратились к журналистам. Как передает из зала суда корреспондент «Фонтанки» 2 апреля, все одиннадцать обвиняемых отрицают свою вину.

Единственная женщина из них, Шохиста Каримова, заявила, что «все дело сфабриковано». Отметим, при обыске сотрудники ФСБ нашли у нее гранату Ф-1, промышленные детонаторы, микросхему и провода. Каримова утверждает, что оперативники перед приездом следователя вытерли о ее волосы детонатор и сунули провода в подмышечную впадину.

«Фонтанка» следит за ходом выездного заседания в Ленинградском окружном военном суде на Кирочной улице в прямой трансляции.





