Происшествия
Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга вину не признают и говорят о том, что их подставили
Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга перед началом процесса обратились к журналистам. Как передает из зала суда корреспондент «Фонтанки» 2 апреля, все одиннадцать обвиняемых отрицают свою вину.
Единственная женщина из них, Шохиста Каримова, заявила, что «все дело сфабриковано». Отметим, при обыске сотрудники ФСБ нашли у нее гранату Ф-1, промышленные детонаторы, микросхему и провода. Каримова утверждает, что оперативники перед приездом следователя вытерли о ее волосы детонатор и сунули провода в подмышечную впадину.
«Фонтанка» следит за ходом выездного заседания в Ленинградском окружном военном суде на Кирочной улице в прямой трансляции.
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Справка:
Теракт в Петербурге унес жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет.
По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР.
После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов.
Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом – 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Уголовное дело в отношении него возбуждено 17 июля 2017 года, через четыре с половиной месяца после взрыва. В конце лета 2018 года Махбубов был заочно арестован.