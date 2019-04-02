Лодка Фёдора Конюхова трижды перевернулась во время шторма в Южном океане. Судно повреждено, но путешественник выстоял

Впервые за всю кругосветную экспедицию шторм в Южном океане перевернул весельную лодку Федора Конюхова. Об этом сообщает сайт путешественника 2 апреля.

После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм. Изначально непогода не вызывала сильного волнения, так как Конюхов уже имеет успешный опыт выживания в подобных условиях. Но опасность оказалась недооценённой. В 22:00 по московскому времени путешественник сообщил, что волны в несколько метров идут стеной.

«В 22:17 пришло сообщение от Фёдора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке. Сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра. Минут через 20 второй переворот, лодка самостоятельно вернулась в исходное положение. Затем еще один переворот – и долго не поднималась, лежала килем вверх, слегка притопленная на правый борт, пока её не ударила проходящая волна, и получив ускорение – [лодка] вернулась на ровный киль. Первый удар был самым сильным, лодка затрещала. Фёдор находился в кормовой каюте, все люки были задраены», — рассказывается на сайте.

К 2 часам ночи ветер начал стихать. Пока серьёзность повреждений на лодке «АКРОС» оценить трудно. За 117 дней путешествия судно перевернулось впервые.







Напомним, Федор Конюхов запланировал за 2018-2020 годы совершить одиночное плавание вокруг света на весельной лодке. Маршрут разбит на три этапа по 120 дней пути каждый, а общая протяженность плавания составит 27 тысяч километров. Первый этап составляет 5500 морских миль — от Новой Зеландии к мысу Горн (Южная Америка).