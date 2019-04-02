Пробка на севере КАД превысила 15 км, а неподалеку намусорил грузовик

Затор на кольцевой автодороге Петербурга, вызванный ремонтом, на второй день работ прибавил в длине еще несколько километров.

Как сообщают «Яндекс.Пробки», уже в начале девятого утра 2 апреля пробка на внутреннем кольце КАД от Комендантского проспекта до проспекта Культуры составляла 10,4 километра. А к 11:15 она растянулась на 15,2 километра. В результате на этом участке вместо обычных 11 минут автомобилисты могут потерять 54 минуты.

Напомним, что с 1 апреля на внутреннем кольце КАД ведут реконструкцию. В связи с этим полностью закрыт участок с 16-го по 25-й километр, и транспорт перепускают на внешнее кольцо, где открыто по одной полосе в каждом направлении. Работы продлятся до 1 июля.

Ремонт сразу вызвал транспортный коллапс на севере КАД. В семь утра 1 апреля там собралась 6,5-километровая пробка на внешнем кольце. А в районе половины одиннадцатого – 11-километровый затор на внутреннем, который продержался полдня: затор в 11,3 километра фиксировали и в 15:57. Позже пробка все же «сбросила» пару-тройку километров.







А недалеко от места ремонтных работ, на развязке в Мурино, утром 2 апреля произошло ЧП с мусоровозом. КамАЗ неудачно вошел в поворот съезда из Мурино на КАД, едва не перевернулся сам и опрокинул пухто, рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. В результате мусор высыпался на дорогу и в кювет.

Авария серьёзного затора не вызвала. Пробка на Токсовском шоссе перед КАД образуется и без этого.