«Уральские авиалинии» представили новинки полетной программы на сезон лето 2019

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

Летнее расписание охватывает период с 31 марта вплоть до 27 октября 2019 года: самое время подумать о планах на лето, весенних путешествиях и об отдыхе в бархатный сезон.

В новом летнем сезоне авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает удоб­ные маршруты для путешествий по России, странам СНГ и дальнего зарубежья. Большая часть привычных для путешественников летних маршрутов сохранится, а также увеличится частота полетов на самых востребованных маршрутах.

Международные направления

Этот год можно смело назвать годом Франции в «Уральских авиалиниях»: открываются сразу четыре новых рейса в эту чудесную страну. Летом из Домодедова можно улететь в Бордо и Монпелье, а с апреля из подмосковного Жуковского – в Париж и Ниццу.

Но вернемся к Санкт-Петербургу. В международном расписании сохранены традиционные рейсы в Барселону. Морские курорты представлены прямыми рейсами в Ларнаку, Тель-Авив и в грузинский Батуми. Остаются в расписании и рейсы в Ереван.

Внутрироссийские направления

Расширить границы своих путешествий можно посетив самую западную точку страны – Калининград с прямым рейсом из Северной Столицы. Время в пути – всего один час сорок минут. Также этим летом можно улететь в Москву, Симферополь, а с пересадками – в Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Читу и Хабаровск.

Подробнее ознакомиться с летним расписанием и приобрести билеты на интересующие направления можно на сайте авиакомпании uralairlines.ru, а также в мобильном приложении UralAirlines, в call-центре по номеру 8-800-77-00-262 и в авиакассах.