Boeing не смог обновить ПО разбившейся в Эфиопии модели лайнера в срок. Авиапроизводителю потребуются еще «недели»

Американская компания обещала, что к 29 марта внесет изменения в программное обеспечение четвертого поколения самолетов 737 МАХ и предоставит подтверждение властям. Теперь Boeing говорит, что обновление будет готово в «ближайшие недели».

«Федеральное управление гражданской авиации США рассчитывает в ближайшие недели получить окончательный пакет обновленного программного обеспечения Boeing для дальнейшего утверждения», – сообщило в ночь на 2 апреля агентство Bloomberg.

Чиновники от авиации пообещали не давать одобрение на использование обновленного ПО, пока не удостоверятся в его безопасности.

В Boeing подтвердили, что им потребуется больше времени, чтобы провести все тесты своей системы MCAS, которая корректирует угол наклона лайнера во время полета. Именно некорректную работу MCAS ранее посчитали одной из возможных причин крушения борта эфиопских авиалиний над Аддис-Абебой 10 марта.





