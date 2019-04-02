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Иллюзиониста Дэвида Блейна подозревают в сексуальном насилии. Полиция Нью-Йорка приняла заявления у двух пострадавших
Иллюзиониста Дэвида Блейна обвиняют в сексуальном насилии. Как пишет 2 апреля CNN, полиция Нью-Йорка взяла показания у двух женщин.
По предварительной информации, один из эпизодов насилия относится к 1998 году, по нему уже вышел срок давности. Подробности о второй пострадавшей пока неизвестны. Блейн не стал комментировать обвинения в свой адрес.
Напомним, осенью 2017 года иллюзиониста уже обвиняла в изнасиловании модель Наташа Принс. Однако позже сообщалось, что полиция не стала предъявлять обвинений Блейну.
Справка:
Дэвид Блейн начал свою карьеру в 1999 году — тогда он провел в плексигласовом гробу под трехтонным резервуаром с водой семь дней. Позже он висел вверх ногами в Центральном парке Нью-Йорка в течение 60 часов, задерживал дыхание под водой более чем на 17 минут.
Однако россияне знают о Дэвиде Блейне не столько благодаря его фокусам, сколько благодаря пародийным видеороликам о фокуснике, показывающем «уличную магию». Русскоязычную версию роликов озвучил комик Андрей Бочаров, который известен как бывший участник юмористической программы «ОСП-Студия».