Иллюзиониста Дэвида Блейна подозревают в сексуальном насилии. Полиция Нью-Йорка приняла заявления у двух пострадавших

Иллюзиониста Дэвида Блейна обвиняют в сексуальном насилии. Как пишет 2 апреля CNN, полиция Нью-Йорка взяла показания у двух женщин.

По предварительной информации, один из эпизодов насилия относится к 1998 году, по нему уже вышел срок давности. Подробности о второй пострадавшей пока неизвестны. Блейн не стал комментировать обвинения в свой адрес.

Напомним, осенью 2017 года иллюзиониста уже обвиняла в изнасиловании модель Наташа Принс. Однако позже сообщалось, что полиция не стала предъявлять обвинений Блейну.





