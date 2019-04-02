Экс-офицер Минобороны воевал в рядах запрещенного ИГ. Его посадили на 19 лет

Уволившийся из Минобороны Денис Хисамов признан виновным по нескольким статьям УК РФ за участие в деятельности запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство», а также за прохождение обучения в лагере боевиков. Бывшего офицера отправили на 19 лет в колонию строгого режима, а также назначили один год ограничения свободы с лишением воинского звания капитан запаса.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 2 апреля вынес приговор Хисамову, который был задержан УФСБ России по Краснодарскому краю. Как сообщает ТАСС, следствие и суд установили: с 2015 по 2016 год мужчина стал участником 10 операций ИГИЛ в Сирии. В частности, он был одним из тех, кто захватывал город Эр-Рай на севере арабской республики. Хисамов признался также в убийстве четырех человек.

В 2009 году, как установили следователи, россиянин уволился по собственному желанию из Минобороны РФ. В это же время он начал посещать частные молельные дома в Москве, где познакомился с гражданами Таджикистана. Вместе с ними бывший военный занимался сбытом фальшивых купюр, однако в 2015 году попался во Владимире. После внесения залога мужчину отпустили. В декабре 2017-го Суздальский районный суд приговорил его к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима за это преступление, однако свое наказание он так и не отбыл. Вместо этого Хисамов отправился в Сирию.

В арабской республике, по словам самого бывшего офицера, он прошел подготовку в городе Ракка, после чего его зачислили в ячейку «Мухаджирин Кавказ», численность которой достигала нескольких сотен человек. После операций на стороне террористической организации в Сирии он в декабре 2016-го перебрался в соседнюю Турцию. В этой стране Хисамов с подельником дважды совершил нападения на пункты обмена валюты, получив таким образом 230 тысяч долларов. По версии следствия, в дальнейшем планировалось переправить деньги в запрещенный ИГИЛ через посредника.







В после зрения турецкой полиции россиянин попал почти через полгода своего пребывания в стране. Его задержали за использование поддельных документов. В августе 2017-го в центре для содержания иностранцев, куда отправили и Хисамова, произошли беспорядки, а сам мужчина получил тяжелые травмы. Турецкие власти приняли решение депортировать его в Таджикистан, а затем его передали России.