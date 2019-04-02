ЖК «Образцовые кварталы»: приятно познакомиться

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На минувших выходных прошла очередная выставка «Ярмарка недвижимости». За 3 дня работы в ней приняли участие 300 компаний-профессионалов и почти 30000 гостей.

Гости «Ярмарки» имели возможность не только узнать о самых интересных и актуальных предложениях строителей «из первых рук», но и получить юридическую консультацию об ипотечном кредитовании, привлечении субсидий на жилье, изменениях в законодательстве, возможностях инвестирования, узнать, как обезопасить себя при заключении сделок. Немаловажно и приятно познакомиться со строителями квартиры своей мечты «лицом к лицу».

Такую возможность традиционно предоставила строительная компания «Терминал-Ресурс» – генеральный застройщик «Образцовых кварталов» в Пушкинском районе.

Место проведения «Ярмарки» всего в километре от проекта масштабного освоения территории «На Царскосельских холмах», в рамках которого строятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Три первых из них уже готовы и заселяются, ЖК «Образцовый квартал 4» будет сдан в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет в ближайшие месяцы, покупатели квартир в «Образцовом квартале 5» получат ключи в следующем году.

Многие гости подходили к стенду «Образцовых кварталов» целенаправленно. Некоторые покупатели совершают покупку повторно – для детей и родственников, а кто-то – по рекомендациям коллег, друзей.

Сотрудники компании проконсультировали на выставке 248 человек, самые решительные из них сразу направились на объект познакомиться с квартирами. Политика компании – максимальная открытость и достоверность информации, здесь не приглашают в специально подготовленные шоу-румы, а дают возможность посмотреть любую квартиру «в реале», что особенно ценно в эпоху цифровых технологий, когда многие сделки осуществляются по телефону и интернету.

Отдел продаж ЖК «Образцовые кварталы» ОО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya