Помочь нельзя умереть

У Виталия редкий и очень сложный порок сердца – по сути, есть только его половина, и множество сопутствующих диагнозов. C самого рождения врачи говорили, что он проживёт недолго – максимум год. Сейчас ему 35 лет. Порок невозможно вылечить, но своевременные обследования и терапия помогают мужчине жить. Сейчас Виталию нужна новая операция и помощь.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помощи в сборе средств на операцию.

Виталий Полищук, 35 лет.

Сложный врождённый порок сердца, единственный желудочек, атрезия лёгочной артерии, трикуспидального клапана, открытый артериальный проток, высокая лёгочная гипертензия и др. диагнозы.

Необходимо 631 555 руб. на зондирование в Берлинском кардиоцентре.

Перечисление дефектов сердца занимает не одну строчку в эпикризе Виталия. Проживёт три месяца, год, не сможет сидеть, ходить, говорить – вот что слышали его родители с самого рождения. Но не верили, боролись: например, папа носил на 4-й этаж на руках – до квартиры Виталик подняться не мог. Перед школой он перенёс первый этап операции Фонтена. Через 2 года – второй этап операции, который прошёл тяжело: рана была инфицирована, началась лихорадка, родители искали антибиотики, которых в больнице и аптеках не было. Виталик справился.

Потом – новый этап борьбы: лопались вены на ногах, появились боли в суставах, отёки, повысилось давление в лёгочной артерии. К тому времени Виталий уже поступил в институт.

«С 2011 года приступы наджелудочковой тахикардии, которые случались и раньше, существенно увеличились, стали проявляться постоянно даже при обычной ходьбе. Ходить стало очень тяжело, пульс 120-140, полное бессилие, мне стало проще ехать, чем пройти 100 метров», – вспоминает Виталий.

Врачи разводили руками: с таким пороком не доживают до совершеннолетия, опыта ведения пациентов нет. Сделали заключение, что оперативное лечение Виталию не показано, нужна трансплантация лёгочно-сердечного комплекса.

«Помню свои чувства: «Глупости, мне в 3 месяца говорили, что я умру». Я настроился жить, как и раньше. Но – отёки, отёки. Их становилось больше, хотя я не придавал этому значения, – рассказывает Виталий. – А потом появился кашель, и на рентгене мне говорят: пневмония. И мы вновь пытаемся попасть в Алмазова. А они говорят – завтра, завтра. Жидкости становится всё больше. Почти всё легкое на рентгене белое, то есть в воде». В итоге – реанимация. Виталия спасли, но больше помочь ничем не могли. Пришлось искать помощи за границей.

Благодаря поддержке родных и благотворительных фондов, Виталия прооперировали в Германии. В 2015 году был установлен окклюдер, благодаря чему состояние значительно улучшилось. «Переносимость нагрузки значительно выросла, он может проходить длинные расстояния по ровной местности без пауз и без проблем поднимается на четвёртый этаж. Приступы сердцебиения возникают редко», – слова медицинского заключения, сделанного в июле 2016 года в ходе контрольного обследования в Берлине.

Сейчас, учитывая сложность порока, Виталию необходимо провести зондирование. Стоимость операции – 631 555 рублей – неподъёмная для его семьи. Тяжелейший порок сердца Виталия невозможно вылечить, но своевременные обследования и оперативные вмешательства помогают молодому мужчине жить.

Из письма Виталия: «Благодаря вашей помощи я живу. Я смог вернуться практически с того света в нормальную жизнь: могу спать и не бояться, что задохнусь, гулять и подняться по лестнице. Как жалко, что такие простые вещи мы обычно не ценим, болезнь мне показала, что счастье в мелочах. Сейчас мне нужна операция – зондирование. Я вынужден обратиться к вам за помощью. Вместе со мной вы спасаете всю мою семью».

За жизнь Виталия борется и его супруга – организованы группы помощи в соцсетях под названием «Помочь нельзя умереть». Общими силами мы можем поставить единственно правильную запятую в этом предложении.

На сегодняшний день не собрана и пятая часть необходимой суммы. Важна любая посильная поддержка.

О том, как помочь Виталию, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа».

Медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств, контактная и другая необходимая информация – на странице Виталия на сайте фонда.