Около Пулково автобус сбил человека. Он в тяжёлом состоянии

Серьёзное ДТП с участием общественного транспорта случилось утром 2 апреля в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 9 часов на Стартовой улице, 4, мужчина 1981 года рождения на автобусе «Хёндэ» совершил наезд на пешехода, мужчину лет 35 на вид. Это произошло вне зоны пешеходного перехода.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован. Медики оценили его состояние как тяжёлое.

В соцсетях пишут, что автобус – это маршрутное «такси» коммерческого перевозчика.







«Пешеход вышел из автобуса и шел по проезжей части», – добавляет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Московскому району.

По факту ДТП проводится проверка.