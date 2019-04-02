Житель Ленобласти противотанковой миной избавился от соседей по коммуналке. Насладиться пустым домом не вышло

Наследство военных лет переполошило не только пятиэтажку в Петербурге, но и жилой дом в Сланцевском районе Ленинградской области. Там жильцов от потенциально опасной находки спасали в гостинице и больнице.

Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, в начале десятого вечера 1 апреля помощи полиции запросили из двухэтажного дома на улице Дзержинского, 6, в Сланцах. Один из жильцов узнал в находке, что принес в коммунальную квартиру сосед, противотанковую мину времён войны.

Пока на место добирались взрывотехники ОМОНа, из дюжины квартир вывели 21 человека, включая пятерых детей и 94-летнюю пенсионерку. Подходы к дому блокировали заградительными лентами и перегородили автомобилями МЧС. Жильцов пережидать проверку отправили в муниципальную гостиницу, а престарелую женщину разместили в больнице. Вернуться в свои квартиры люди смогли к утру 2 апреля.

Как оказалось, мина – учебная и жителям не угрожала. О месте находки и своих мотивах мужчина, который принес предмет домой, сейчас рассказывает полиции.







В понедельник, 1 апреля, взрывотехники также забирали снаряд – из квартиры на Петроградской стороне. Там на подпольный сюрприз наткнулись во время ремонта. По словам хозяина, боеприпас был цел. Правда, эвакуация на Бармалеевой проходила не столь масштабно.