В Смольном придумали Мурманский парк. И готовы потратить на его благоустройство почти 40 млн рублей

На благоустройство Муринского парка город выделяет 39,9 млн рублей. Правда, в сообщении об этом, размещенном 2 апреля на сайте Смольного, парк называется Мурманским. Такого в Петербурге не существует.

криншот страницы сайта www.gov.spb.ru

Отметим, о самой госзакупке «Фонтанка» писала еще 28 марта. Почти за 40 млн рублей подрядчик должен установить 60 садово-парковых диванов, высадить зелень, разместить песочный дворик и детские комплексы. Тогда же стало известно о том, что приведение в порядок Пионерского парка обойдется в 19,4 млн рублей. За эти деньги надо отремонтировать газоны и набивное покрытие дорожек, а также установить детский игровой комплекс, качели и тренажеры. Официально Смольный и об этой госзакупке сообщил только сегодня.





