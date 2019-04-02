В Петербурге закрыта первая сделка по мезонинному финансированию

В Петербурге совершена одна из крупнейших покупок на земельном рынке города. Компания Glorax Development закрыла сделку по приобретению 18 га на Лиговском проспекте, 240, при участии ООО «Сбербанк Инвестиции» и привлечении кредитного мезонина на сумму 1,7 млрд рублей. Это первая подобная сделка по мезонинному финансированию на региональном рынке жилья, до этого мезонинное финансирование было одобрено лишь пяти московским проектам.

Мезонинное финансирование выделено для приобретения объектов движимого и недвижимого имущества у ПАО «ТрансКонтейнер». Ранее принадлежавший компании участок в 18 га теперь войдет в проект Ligovsky City, предполагающий строительство около 500 000 кв. м жилья бизнес-класса в «сером» поясе Северной столицы. Освоение бывших промышленных территорий – сегодня самый масштабный из проектов Glorax Development: в этой локации компания приобрела участки общей площадью около 25 га.

«Мезонинное финансирование – сравнительно новый инвестиционный продукт, мы первыми в Санкт-Петербурге смогли им воспользоваться, – рассказал Дмитрий Коновалов, управляющий партнер Glorax Development. – Партнерство со «Сбербанк Инвестиции» позволит нам реализовать амбициозный проект по редевелопменту достаточно большой территории в историческом центре города. Эта концепция изменит качество городской среды, облик Фрунзенского района в целом и уровень жизни нескольких тысяч человек».

В рамках сотрудничества с ООО «Сбербанк Инвестиции» Glorax Development также получила проектное финансирование на сумму 4,3 млрд рублей для двух жилых комплексов на Лиговском проспекте, а также для строительства клубного дома на Тележной улице. Строительство этих домов будет завершено уже с учетом поправок в 214-ФЗ.

Мезонинное финансирование – это инновационный инструмент финансирования, который занимает промежуточное положение между заемным и собственным капиталом компании. Название происходит от итальянского mezzanino — «средний, промежуточный», и отражает гибридный характер такого кредита, нечто среднее между привлечением банковского кредита и прямыми инвестициями в компанию. Для России это относительно новая схема, хотя на мировом рынке известна уже около 30 лет.