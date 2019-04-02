«Лента» прекратила обратный выкуп акций с биржи. Перед продажей «Севергрупп» Мордашова она приобрела бумаги почти на миллиард рублей

Ретейлер «Лента» прекратил программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок (GDR), выкупив бумаги на сумму 980,8 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании от 2 апреля.

«Лента» запустила программу обратного выкупа расписок с 29 октября 2018-го. Всего планировалось за год приобрести бумаги на 11,6 млрд рублей, что эквивалентно 10% всех GDR компании, исходя из их рыночной стоимости на дату закрытия торгов 26 октября 2018 года.

В итоге к настоящему моменту сеть выкупила более 4,5 млн расписок, что составляет 0,93% от всех акций «Ленты», находившихся в обращении на Лондонской бирже. Средняя цена выкупа составила 3,28 доллара за бумагу.

1 апреля «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова договорилась о покупке ценных бумаг гипермаркетов «Лента».

В соответствии с соглашением, группа приобретет 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc и еще 7,47% у Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость каждой из депозитарных расписок составит $3,60. После завершения сделки «Севергрупп» предложит выкупить все акции и депозитарные расписки «Ленты». 100% акций компании при этом оценят в 1,75 млрд долларов.





