Группа «Эталон» начинает заселение «Дома на Обручевых»

ГК «Эталон»

Началось заселение жилого комплекса «Дом на Обручевых», расположенного по адресу: улица Обручевых, дом 5, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.

28 марта в офисе Группы «Эталон» на Богатырском проспекте, дом 2 состоялась встреча будущих собственников с сотрудниками компании-застройщика «Эталон ЛенСпецСМУ» и управляющей организации «Сервис-Недвижимость» (входят в Группу «Эталон»). Новоселов поздравили с приобретением недвижимости, рассказали о процедуре приемки купленного помещения и получения ключей, об инженерных особенностях дома, работе управляющей организации, а также ответили на все интересующие их вопросы.

Для удобства собственников в жилом комплексе 1 апреля открылся центр заселения, который будет работать 6 дней в неделю, включая субботу. Формат «единого окна» позволит клиентам оперативно решить вопросы, связанные с приемкой-передачей квартиры.

В центре заселения можно пройти процедуру приемки-передачи квартиры или коммерческого помещения, получить ключи, подготовить документацию для оформления права собственности, заключить договор с управляющей организацией, получить паспорта приборов учета, проконсультироваться со специалистами по всем вопросам, связанным с управлением и обслуживанием дома.

«Проведение информационных встреч с новоселами и открытие центров заселения в новых жилых комплексах становятся нашей хорошей традицией, которую мы планируем продолжать на всех новых объектах. Такой формат удобен для клиентов. Управляющая компания тоже поддерживает эти мероприятия. На встречах мы знакомимся с будущими жильцами наших комплексов, представляем команду, которая будет обслуживать их дом, узнаем, какие вопросы интересуют собственников, и стараемся сразу помочь с их решением. В центре заселения оперативно проходит процедура приемки-передачи квартир и коммерческой недвижимости. Важно с самого начала наладить партнерские отношения с собственниками: сотрудничество и конструктивный диалог позволят нам вместе эффективно управлять домом», – говорит Николай Дюмин, генеральный директор АО «Сервис-Недвижимость».

АО «Сервис-Недвижимость» образовано в 2007 году в составе Группы «Эталон». Основные направления деятельности – управление и эксплуатация многоквартирных жилых домов и объектов нежилого фонда в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в управлении и обслуживании организации находятся 106 многоквартирных домов и 14 коммерческих объектов.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Обручевых» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/