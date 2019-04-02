Лохматую ВИП-клиентку приняли в Фонде балтийской нерпы. Малышка трижды цапнула своих спасителей

Детёныша балтийской нерпы нашли гуляющие на берегу Финского залива в черте города Сосновый Бор. Малышка оказалась с характером и не желала переходить в руки двуногих.

Как рассказали в Фонде балтийской нерпы 2 апреля, за короткую жизнь нерпулина успела набрать всего 10 килограммов, с таким весом шансов выжить самостоятельно у неё практически нет.

Балтийских нерп в российской части Финского залива осталось всего около 100 особей. По оценкам специалистов, в этом году около 20 самок могли принести потомство. Каждый щенок представляет для популяции исключительную ценность, в фонде такого клиента обозначают статусом ВИП.







«Знатная особа, как и все балтийские нерпята, следует правилу «Балтийцы не сдаются!» и удивительно изобретательно и упорно обороняется во время наших манипуляций. За прошедшие неполные сутки она умудрилась уже три раза укусить нас за руки! Давно забытые ощущения», — рассказали специалисты.

Детёныш балтийской нерпы стал третьим потеряшкой в этом сезоне. Ранее в фонде приняли на откорм двоих тюленей-дистрофиков и ластоногую малышку из деревни Гакково Кингисеппского района.