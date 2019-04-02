Строить лучше помогут IT-технологии

БФА-Девелопмент

Компания «БФА-Девелопмент» на проекте «Огни залива» тестирует систему контроля качества строительства собственной разработки. Система позволяет снизить рутинную нагрузку на инженерный персонал и повысить качество строительства, что в свою очередь снизит затраты на гарантийный ремонт.

«Мы искали готовое решение, не нашли его – и разработали сами. При помощи фотофиксации с геолокацией каждого этапа строительства сотрудники, занимающиеся контролем качества, могут отсмотреть каждый участок стройки, каждый оконный узел, который подлежит освидетельствованию как скрытые работы», – рассказывает Людмила Коган, генеральный директор ЗАО «БФА-Девелопмент». «При выявлении недоделок замечания оперативно передаются на строительную площадку. Фотофиксация поступает в единую базу, где автоматически сортируется и хранится. Проверяющему остается просто открыть базу и проинспектировать вверенный ему участок стройки. Таким образом, к моменту завершения строительства у нас собирается картина качества по всему объекту. Эта информация будет полезной и на этапе эксплуатации дома. Мы уверены, что за такими IT-решениями будущее отрасли», – подытожила Людмила Коган.

ЖК «Огни залива» – масштабный проект комплексного освоения территории в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Участок площадью более 900 тыс. кв.м., ограниченный береговой линией Финского залива, Ленинским пр., пр. Героев и Дудергофским каналом, застраивается в несколько очередей. Дома I очереди, расположенные вдоль пр. Героев, сданы и заселены. II очередь, состоящая из корпусов 14 и 15, будет готова к 2020 году. Дома строятся вдоль Ленинского проспекта опережающими темпами и уже заведены под крышу.

Помимо трех жилых корпусов на 2 200 жителей, благоустройства, озеленения, дорог и инженерных сетей, в проекте уже введены в эксплуатацию два детских сада, открыты магазины шаговой доступности и предприятия сферы услуг, функционирует подземный отапливаемый паркинг и современная управляющая компания.

Все квартиры сдаются с полной отделкой – обои, ламинат, плинтуса, кафель и сантехника в ванной комнате, счетчики холодной и горячей воды, радиаторы с регуляторами, двухкамерные металлопластиковые окна, металлическая входная дверь, остекленные лоджии и балконы, бесстоячная система разводки отопления в стяжке пола, зашитые коробами стояки. На площадке – 4-5 квартир. Лифты OTIS во II очереди ЖК «Огни залива» будут спускаться на уровень паркинга.

Справка о компании «БФА-Девелопмент»

ЖК «Огни залива» – застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте http://www.ognizaliva.ru/about/documents