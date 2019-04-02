Поймать за 60 минут. В Петербурге вооружённые угонщики не смогли далеко уехать на похищенном «Мерседесе»

Двое с пистолетом перепутали автосервис с салоном. С помощью оружия сами себе оказали услугу. Из чужих автомобилей выбрали «Мерседес», но качественно отъехать не смогли.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 1 апреля двое с пистолетом ворвались в автосервис на 26-й линии Васильевского острова. Из автомобилей, представленных в ассортименте, глаз пал на чёрный Mercedes Benz G 2013 года выпуска. (Иномарку стоимостью 2 млн рублей 23-летний хозяин доверил специалистам для тонировки стёкол.) Внедорожник с угонщиками стремительно покинул Васильевский остров и направился в Невский район.

Наслаждение от незаконного приобретения длилось не долго. Около часа ночи наряд ГИБДД остановил «Мерседес» на Караваевской улице. Сотрудники полиции задержали 27-летнего уроженца Дагестана, ранее судимого за незаконный оборот оружия и наркотиков. При нём были комплекты ключей от угнанного автомобиля и противоугонные системы.

«Вместе с ним задержан 25-летний уроженец закавказского государства, ранее судимый за кражу, который управлял автомобилем BMW, все время следовавшим за разыскиваемой иномаркой. В багажнике этой иномарки сотрудники полиции обнаружили 2 травматических пистолета, один из которых находится в розыске», — отметили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.







Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».