Серебренникову продлили домашний арест. Он пробудет в четырех стенах до 3 июля

Домашний арест фигурантам дела «Седьмой студии» продлил 2 апреля Мещанский районный суд Москвы. Режиссер Кирилл Серебренников, экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генпродюсер АНО «Седьмая студия» Алексей Малобродский и гендиректор организации Юрий Итин будут ограничены в передвижениях до 3 июля.

Как сообщает «Медиазона», не отпустившая деятелей культуры под подписку о невыезде судья Ирина Аккуратова объяснила свое решение общественной опасностью преступления, в котором обвиняют Серебренникова и других фигурантов.

Судья вняла доводам прокурора Лаврова, который считает, что домашний арест «не позволит затянуть разбирательство по делу» и не даст подсудимым связаться с объявленной в розыск Екатериной Вороновой (исполнительный, а потом генеральный продюсер «Седьмой студии»).

Напомним, что дело уже слушается по существу.





