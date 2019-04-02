Серебренникову продлили домашний арест. Он пробудет в четырех стенах до 3 июля
Домашний арест фигурантам дела «Седьмой студии» продлил 2 апреля Мещанский районный суд Москвы. Режиссер Кирилл Серебренников, экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генпродюсер АНО «Седьмая студия» Алексей Малобродский и гендиректор организации Юрий Итин будут ограничены в передвижениях до 3 июля.
Как сообщает «Медиазона», не отпустившая деятелей культуры под подписку о невыезде судья Ирина Аккуратова объяснила свое решение общественной опасностью преступления, в котором обвиняют Серебренникова и других фигурантов.
Судья вняла доводам прокурора Лаврова, который считает, что домашний арест «не позволит затянуть разбирательство по делу» и не даст подсудимым связаться с объявленной в розыск Екатериной Вороновой (исполнительный, а потом генеральный продюсер «Седьмой студии»).
Напомним, что дело уже слушается по существу.
Справка:
Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении средств, выделенных на экспериментальный проект по популяризации театрального искусства «Платформа» (часть 4 статьи 159 УК, мошенничество в особо крупном размере). Все подсудимые отрицают вину, однако в отдельное производство выделено дело бывшей бухгалтера «Седьмой студии» Инны Масляевой, которая вину признает.