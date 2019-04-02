Дело о теракте в метро Петербурга начинает слушать суд. В помощи смертнику обвиняются 11 человек

Московский окружной военный суд 2 апреля начинает рассматривать дело о подрыве петербургской подземки 3 апреля 2017 года. Потерпевшими признаны 112 человек.

Теракт в Петербурге унес жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет.

По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР.

После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов.







Обвиняемых объединили в террористическое сообщество. Предполагается, что они входили в группу, созданную выходцами из Киргизии и Узбекистана.

Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом – 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Уголовное дело в отношении него возбуждено 17 июля 2017 года, через четыре с половиной месяца после взрыва. В конце лета 2018 года Махбубов был заочно арестован.

Процесс проходит в выездном режиме, в Ленинградском окружном военном суде на Кирочной улице в Петербурге.

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