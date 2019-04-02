Приехавший из Москвы ревизор Соболь хочет пообщаться с народом. Жалобы на полицию он будет принимать в пятницу

Главный инспектор МВД России, прибывший в Петербург после смены руководителя полицейского главка, хочет пообщаться с гражданами. Генерал-майор Эдуард Соболь назначил день приема на пятницу, 5 апреля.

О возможности горожан и жителей области попасть на прием к высокопоставленному представителю органов внутренних дел ГУ МВД РФ сообщило утром 2 апреля. Принимать жалобщиков столичный ревизор будет с 09:30 до 19:00 на улице Чайковского, 30. Тема общения с народом обозначена как «вопросы деятельности органов внутренних дел региона».

Для того чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться. На это отведены два дня – 2 и 3 апреля. Пресс-служба главка указала два телефона, по которым нужно звонить: 8 (812) 573-34-81 и 573-20-25.

О том, что из Москвы для комплексной проверки регионального ГУ МВД прибыл столичный десант, «Фонтанка» сообщила 1 апреля. Бригаду из 43 сотрудников организационно-аналитического департамента МВД РФ и представителей профильных структур министерства возглавил главный инспектор МВД России Эдуард Соболь, которого коллеги называют «инквизитором». Работать в Петербурге москвичи будут почти месяц.





