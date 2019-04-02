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02.04.2019 09:42
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Теракт в метро Петербурга. Суд. Трансляция

Московский окружной военный суд рассматривает дело 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с первого заседания.

  • Но судей это не останавливает. «Продолжаем дело».

  • У суда еще одна нестыковка - потерпевшие. Всем 112 отправлялись уведомления. Подтверждение тому, что эти уведомления дошли, есть только от 40. Причина неявки неизвестна.

  • Суд выносит половинчатое решение: разрешить съемку при оглашении обвинения и на приговоре. Подсудимые возмущены: они хотят, чтобы телекамеры присутствовали и при их показаниях.

  • Подсудимые просят допустить телевизионщиков и фотографов. Прокурор и представитель метрополитена резко против видеосъемки в зале суда.

  • Когда прокурор зачитает обвинение, адвокаты и подсудимые должны что-то ответить: признают они или не признают, желают давать показания сейчас или в конце судебного следствия. Защита ожидаемо просит перерыв, чтобы на ходу посовещаться с фигурантами. У «аквариума» столпотворение, улей.

  • Надо думать, в рядах защитников сейчас паника. Они же просили время не только для ознакомления, но и для согласования позиции с подсудимыми.

  • Судья Морозов: «Заседание продолжим».

    «Знакомиться с делом можете по ходу судебного следствия», - огорошил он.

  • Тройка судей активно совещается. Видимо, ей не слишком хочется жить в Петербурге, пока адвокаты будут знакомиться.

  • Подсудимые тоже просят у суда отсрочку. Прокурор Тихонова ничего не может противопоставить праву на защиту и не возражает против отложения дела.

  • Адвокат Разносчикова опечалила сильнее всего. Она прочитала только 20 томов.

    «Предлагаете вас ждать?» - недовольно спросил судья Морозов.

    Разносчиковой, кажется, стало немного стыдно, она попросила хоть сколько-нибудь времени.

  • Некоторые адвокаты просят еще время для согласования позиции с подзащитными.

    Адвокат Сабитов наиболее симпатичен суду. Он ознакомился с материалами полностью, так как уже давно участвует в деле.

  • Четвертая: прочитала 130, нужен день. Адвокат Мартынова осилила 99 томов, ей нужна еще неделя.

    Всего в деле, с учетом объемного обвинительного заключения, почти 140 томов.

  • Один адвокат просит еще один день, чтобы дочитать девять томов. Его коллеге Костомарову требуются два дня для чтения почти 40 томов. Третья адвокат: нужна неделя, я только 70 томов прочитала.

  • Стадия ходатайств до начала судебного следствия.

    Она принесла сюрприз, заседание можно считать законченным.

    Так как многие адвокаты недавно вступили в дело, они просят дополнительное время на ознакомление с материалами.

  • Судья зачитывает потерпевшим права.

    На данный момент от потерпевших поступил только один иск к подсудимым - от метрополитена. Размер иска судья не назвал.

  • Среди них есть молодой человек родом из Средней Азии. Подсудимые пристальнее всего смотрят на него. Возможно, земляки, оказавшиеся по разные стороны.

  • Судья Морозов поочередно поднимает потерпевших - выживших пассажиров и родственников погибших - и устанавливает их личности. У потерпевших нет микрофонов, судья переспрашивает некоторые моменты.

    Несколько потерпевших заметно хромают.

  • Переходим к потерпевшим.

    Метрополитен - первый. Его представляет сотрудница юротдела Светлана Белова.

     

  • Перед прокурором Тихоновой лежат 6-7 томов формата А4. Если в них содержится обвинение, и если обвинитель намерена все это зачитывать, можно приготовиться к речевому марафону.

  • Почти все подсудимые сменили адвокатов перед судебным процессом. Махмудов, например, отказался от государственного защитника и заключил соглашение с другим.

  • Суд представляет адвокатов. Судья персонально спрашивает подсудимых, есть ли у них отводы к участникам. Отводов нет.

  • Все подсудимые разговаривают по-русски. Судья напоминает, что они могут обращаться к переводчику в любой момент.

    Обвинитель - Надежда Тихонова из Генпрокуратуры.

  • Дилмурод Муидинов. 22 года. Родился в Оше, гражданин Киргизии. Холост. Работал поваром в Sushi Wok.

  • Бахрам Эргашев. 40 лет. Родился в Оше Киргизии, родной язык узбекский, образование среднее, окончил школу 11 классов. Женат, трое детей 2004-2011 годов. Работал неофициально. Не судим.

  • Азамжон Махмудов. 24 года. Узбекистан. Образование 9 классов. Холост.

    Сейфулла Хакимов. 40 лет, гражданин Киргизии, родился в Оше. Женат, трое детей 2004-2009 годов рождения.

  • Махамадюсуп Эрматов. Родился в Киргизии, гражданин этого государства. Женат, ребенок 2015 года. Работал таксистом. Задержан 11 мая 2017 года.

    Ибрагим Эрматов. 25 лет. Родился в городе Ош, гражданин Киргизии, родной язык - узбекский. Холост. Не привлекался. Задержан 6 апреля 2017 года.

    Махамадюсуп Мирзаалимов. 23 года, родился в Оше. Гражданин России. Холост. Зарегистрирован в Приморском крае в селе Комарово. Задержан 6 апреля 2017 года в Петербурге.

    Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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  • Шохиста Каримова. 47 лет. Родилась в Узбекистане. Разведена, несовершеннолетних детей нет. Гражданка Узбекистана. Не судима. Задержана 6 апреля 2017 года.

  • Содик Ортиков. 40 лет. Родился в Таджикистане, родной язык таджикский, гражданин Таджикистина. Образование среднее неполное. Не привлекался. Мигрант. Задержан 6 апреля 2017-го.

  • Устанавливаются личности подсудимых.

    Аброр Азимов, образование 7 классов, женат, есть ребенок 2014 года. Работал неофициально поваров. Родился в Киргизии, родной язык узбекский, гражданин России.

    Акрам Азимов, 30 лет. Родился в Киргизии, родной язык узбекский, гражданин России, окончил 9 классов, женат, трое детей - 2011-2016 годов.

    Братья зарегистрированы во Владимирской области. Задержаны 17-19 апреля 2017 года.

  • Подсудимые на вопрос суда ответили, что понимают переводчиков. Переводчики допущены до процесса. Их предупреждают об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод.

    Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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  • Несмотря на то, что часть подсудимых - выходцы из Киргизии, все они говорят на узбекском либо таджикском.

  • Вошла тройка судей. Председательствует Андрей Морозов.

    В процессе участвуют два переводчика с узбекского и таджикского. Суд устанавливает их личности.

    Перед всеми участниками расставлены микрофоны, слышимость отличная.

  • Стоило вспомнить, как прокурор появилась. Невысокая рыжеволосая женщина. Обвинение она будет поддерживать единолично.

  • За два года СКР и ФСБ не предоставили какой-либо значимой информации об общественной опасности подсудимых. Распределение их  ролей, будем надеяться, станет понятно после оглашения обвинения. Прокуроров пока в зале нет.

  • Антураж вокруг «аквариума» с подсудимыми скорее соответствует рядовому делу. Трое полицейских лицами обращены к «аквариуму», четвертый отдыхает на стуле. В сторонке ведут обывательские беседы три бойца ОМОН. Расслаблены, улыбчивы, иногда позевывают.

  • Стоит отметить грамотную организацию. Пока публика ждала приглашения в зал, к ней вышел судья Ленинградского окружного военного суда Юрий Кунцевич и  предложил заполнить паузу экскурсией по небольшому музею суда. Его любезность осталась невостребованной. Журналисты были заняты передачей фото- и видеоматериалов в редакции.

    Оргвопросами ведает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Военный суд с таким наплывом посетителей и прессы вряд ли бы справился.

    Теракт в метро Петербурга. Суд. Трансляция

  • В зал пригласили всех. В суд в общей сложности пришли 14 потерпевших из 112. Пишущих журналистов и слушателей - 45. Приставы чрезвычайно обходительны. Вежливо просят не снимать и выключить звуки телефонов.

     

  • Подошли еще потерпевшие. Телепресса любопытствует: «Какого наказания вы хотите для подсудимых?» Вопрос кажется настолько неуместным, что потерпевшие проходят молча.

    Фото: Александр Ермаков

    Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

  • В зал пригласили потерпевших. Из 112 человек пришло относительно немного - навскидку, около 20.

  • Фото: Александр Ермаков

    Это была пятиминутка для снимающей прессы, протокольная съемка. Журналистов попросили покинуть зал, чтобы сначала разместить участников процесса.

  • Каримова подтвердила свои прежние показания, что ей якобы подбросили гранату при обыске.

    «Перед Россией и Узбекистаном у меня нет вины», - сказала она.

  • - Кто-нибудь признает себя виновным? - спросили их.

    - Нет! - хором ответили они.

  • Перед процессом подсудимые обратились к журналистам. Самую эмоциональную речь произносит Шохиста Каримова. По ее словам, все дело сфабриковано.

    Каримова и раньше отрицала причастность к теракту. При обыске ФСБ нашла у нее гранату Ф-1, промышленные детонаторы, микросхему и провода. По словам женщины, оперативники перед приездом следователя вытерли о ее волосы детонатор и сунули провода в подмышечную впадину.

    Смотреть в новом окне Александр Ермаков/"Фонтанка.ру"

  • Прессу пригласили в зал.

    Смотреть в новом окне Александр Ермаков/"Фонтанка.ру"

  • Дела о терроризме в России, согласно статье 31 УПК,  подсудны лишь четырем судам - Дальневосточному окружному военному суду, Московскому окружному военному суду (МОВС), Приволжскому окружному военному суду и Северо-Кавказскому окружному военному суду.

    По практике, преступления, совершенные в Петербурге, попадают под юрисдикцию столичных военсудей. Они проводят выездные заседания в Ленинградском окружном военном суде единолично или коллегией из трех человек. Объем «террористических» дел (под эту категорию попадают вербовка, обучение, призывы, распространение идей джихада в мессенджерах) в последние годы огромен, и представители МОВС полжизни проводят в «Сапсанах». Это считается более целесообразным, чем возить подсудимых, свидетелей и других участников процесса в Москву.

  • В небольшой экспозиции нашлось место рабочему столу судьи военного трибунала Ленинградского фронта.

    Фото: Александр Ермаков

  • Н.А. Касаткин. «В коридоре окружного суда». Перед процессом 21-го века можно окунуться в художественную историю.

    Фото: Александр Ермаков

  • Перед залом заседания собралось большое количество журналистов

    Фото: Александр Ермаков

    Родственники подсудимых и потерпевшие размещены в других местах.

  • Вспомнить, что происходило в Петербурге в день теракта в метро можно поможет фото и видеохроника «Фонтанки».

  • Одним из наиболее деятельных участников назван 31-летний Акрам Азимов. Он якобы держал связь с международными террористами и получал деньги для подготовки взрыва в Петербурге. Азимов родом из города Джалалабад.

    Его младший брат Аброр Азимов частично признавал вину, но уверял, что стал марионеткой в чужой игре.

    «Мое участие есть, но оно не прямое. Я не осознавал свои действия. Мне давали команду, а я исполнял», – говорил Аброр при аресте в апреле 2017 года. Сообщалось, что именно ему позвонил перед самоподрывом Акбаржон Джалилов.

  • Участники группы внесли различный «вклад» в подготовку теракта, следует из обвинения. Например, подмосковная зеленщица Шохиста Каримова, женщина в возрасте, будто бы оказывала подельникам различные услуги - активировала сим-карты, предоставляла телефоны.

    Каримова отрицала причастность к теракту. При обыске ФСБ нашла у нее гранату Ф-1, промышленные детонаторы, микросхему и провода. По словам женщины, оперативники перед приездом следователя вытерли о ее волосы детонатор и сунули провода в подмышечную впадину.

  • Между тем, жизнь идет своим чередом. Перед зданием суда благоустроители занимаются распилом деревьев. Ветхую древесину увозят грузовиками.

    Фото: Александр Ермаков

  • Следует понимать, что на скамье подсудимых оказалась так называемая «группа поддержки». На этом процессе отсутствуют три главных фигуранта. Исполнителя нет по понятным причинам. Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом - 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов  с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»).

  • Обвиняемых объединили в террористическое сообщество. Предполагается, что они входили в группу, созданную выходцами из Киргизии и Узбекистана.

  • Подсудимых доставили в суд. Разместить потерпевших и слушателей в зале - особая логистическая мудрость, на это уйдет какое-то время.

    Фото: Михаил Огнев

    Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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    Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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  • Фото: Александр Ермаков

    Здание Ленинградского окружного военсуда. Перед входом - «пробка» из представителей прессы.

  • Теракт кардинально изменил подземку. Через неделю в вестибюлях станций зазвенели рамки металлодетекторов. Сотрудники метро были признаны профессионально непригодными, их отправили на переаттестацию и создали службу транспортной безопасности. В идеале каждый сотрудник должен обладать навыками профайлинга - чтению по лицам.

    После теракта появилась традиция закрывать станции из-за бесхозных предметов. В год взрыва подземка недосчиталась 14 млн пассажиров.

  • По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР.

  • Уголовное дело составило 127 томов. Оно расследовалось полтора года, до июля 2018-го. Еще несколько месяцев обвиняемые знакомились с материалами.

  • Процесс проходит в выездном режиме, в Ленинградском окружном военном суде на Кирочной улице в Петербурге. Кроме 11 обвиняемых, в деле будут участвовать 112 потерпевших - родственники погибших и получившие травмы при взрыве. Председательствует в коллегии судья Андрей Морозов.

  • Теракт на станции метро «Технологический институт» в Петербурге 3 апреля 2017 года унес жизни шестнадцати человек, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет. На скамью подсудимых преимущественно попали земляки Джалилова. Они жили в съемных квартирах, подрабатывали в суши-ресторанах и, по мнению следствия, помогали в реализации теракта.

    После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов.

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