Теракт в метро Петербурга. Суд. Трансляция

Московский окружной военный суд рассматривает дело 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с первого заседания.

02 апреля, 13:03 Но судей это не останавливает. «Продолжаем дело».

02 апреля, 13:02 У суда еще одна нестыковка - потерпевшие. Всем 112 отправлялись уведомления. Подтверждение тому, что эти уведомления дошли, есть только от 40. Причина неявки неизвестна.

02 апреля, 12:59 Суд выносит половинчатое решение: разрешить съемку при оглашении обвинения и на приговоре. Подсудимые возмущены: они хотят, чтобы телекамеры присутствовали и при их показаниях.

02 апреля, 12:57 Подсудимые просят допустить телевизионщиков и фотографов. Прокурор и представитель метрополитена резко против видеосъемки в зале суда.

02 апреля, 12:53 Когда прокурор зачитает обвинение, адвокаты и подсудимые должны что-то ответить: признают они или не признают, желают давать показания сейчас или в конце судебного следствия. Защита ожидаемо просит перерыв, чтобы на ходу посовещаться с фигурантами. У «аквариума» столпотворение, улей.

02 апреля, 12:51 Надо думать, в рядах защитников сейчас паника. Они же просили время не только для ознакомления, но и для согласования позиции с подсудимыми.

02 апреля, 12:49 Судья Морозов: «Заседание продолжим». «Знакомиться с делом можете по ходу судебного следствия», - огорошил он.

02 апреля, 12:48 Тройка судей активно совещается. Видимо, ей не слишком хочется жить в Петербурге, пока адвокаты будут знакомиться.

02 апреля, 12:46 Подсудимые тоже просят у суда отсрочку. Прокурор Тихонова ничего не может противопоставить праву на защиту и не возражает против отложения дела.

02 апреля, 12:45 Адвокат Разносчикова опечалила сильнее всего. Она прочитала только 20 томов. «Предлагаете вас ждать?» - недовольно спросил судья Морозов. Разносчиковой, кажется, стало немного стыдно, она попросила хоть сколько-нибудь времени.

02 апреля, 12:42 Некоторые адвокаты просят еще время для согласования позиции с подзащитными. Адвокат Сабитов наиболее симпатичен суду. Он ознакомился с материалами полностью, так как уже давно участвует в деле.

02 апреля, 12:39 Четвертая: прочитала 130, нужен день. Адвокат Мартынова осилила 99 томов, ей нужна еще неделя. Всего в деле, с учетом объемного обвинительного заключения, почти 140 томов.

02 апреля, 12:38 Один адвокат просит еще один день, чтобы дочитать девять томов. Его коллеге Костомарову требуются два дня для чтения почти 40 томов. Третья адвокат: нужна неделя, я только 70 томов прочитала.

02 апреля, 12:37 Стадия ходатайств до начала судебного следствия. Она принесла сюрприз, заседание можно считать законченным. Так как многие адвокаты недавно вступили в дело, они просят дополнительное время на ознакомление с материалами.

02 апреля, 12:30 Судья зачитывает потерпевшим права. На данный момент от потерпевших поступил только один иск к подсудимым - от метрополитена. Размер иска судья не назвал.

02 апреля, 12:29 Среди них есть молодой человек родом из Средней Азии. Подсудимые пристальнее всего смотрят на него. Возможно, земляки, оказавшиеся по разные стороны.

02 апреля, 12:27 Судья Морозов поочередно поднимает потерпевших - выживших пассажиров и родственников погибших - и устанавливает их личности. У потерпевших нет микрофонов, судья переспрашивает некоторые моменты. Несколько потерпевших заметно хромают.

02 апреля, 12:26 Переходим к потерпевшим. Метрополитен - первый. Его представляет сотрудница юротдела Светлана Белова.

02 апреля, 12:21 Перед прокурором Тихоновой лежат 6-7 томов формата А4. Если в них содержится обвинение, и если обвинитель намерена все это зачитывать, можно приготовиться к речевому марафону.

02 апреля, 12:18 Почти все подсудимые сменили адвокатов перед судебным процессом. Махмудов, например, отказался от государственного защитника и заключил соглашение с другим.

02 апреля, 12:12 Суд представляет адвокатов. Судья персонально спрашивает подсудимых, есть ли у них отводы к участникам. Отводов нет.

02 апреля, 12:11 Все подсудимые разговаривают по-русски. Судья напоминает, что они могут обращаться к переводчику в любой момент. Обвинитель - Надежда Тихонова из Генпрокуратуры.

02 апреля, 12:10 Дилмурод Муидинов. 22 года. Родился в Оше, гражданин Киргизии. Холост. Работал поваром в Sushi Wok.

02 апреля, 12:08 Бахрам Эргашев. 40 лет. Родился в Оше Киргизии, родной язык узбекский, образование среднее, окончил школу 11 классов. Женат, трое детей 2004-2011 годов. Работал неофициально. Не судим.

02 апреля, 12:06 Азамжон Махмудов. 24 года. Узбекистан. Образование 9 классов. Холост. Сейфулла Хакимов. 40 лет, гражданин Киргизии, родился в Оше. Женат, трое детей 2004-2009 годов рождения.

02 апреля, 12:04 Махамадюсуп Эрматов. Родился в Киргизии, гражданин этого государства. Женат, ребенок 2015 года. Работал таксистом. Задержан 11 мая 2017 года. Ибрагим Эрматов. 25 лет. Родился в городе Ош, гражданин Киргизии, родной язык - узбекский. Холост. Не привлекался. Задержан 6 апреля 2017 года. Махамадюсуп Мирзаалимов. 23 года, родился в Оше. Гражданин России. Холост. Зарегистрирован в Приморском крае в селе Комарово. Задержан 6 апреля 2017 года в Петербурге. Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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02 апреля, 12:01 Шохиста Каримова. 47 лет. Родилась в Узбекистане. Разведена, несовершеннолетних детей нет. Гражданка Узбекистана. Не судима. Задержана 6 апреля 2017 года.

02 апреля, 12:00 Содик Ортиков. 40 лет. Родился в Таджикистане, родной язык таджикский, гражданин Таджикистина. Образование среднее неполное. Не привлекался. Мигрант. Задержан 6 апреля 2017-го.

02 апреля, 11:57 Устанавливаются личности подсудимых. Аброр Азимов, образование 7 классов, женат, есть ребенок 2014 года. Работал неофициально поваров. Родился в Киргизии, родной язык узбекский, гражданин России. Акрам Азимов, 30 лет. Родился в Киргизии, родной язык узбекский, гражданин России, окончил 9 классов, женат, трое детей - 2011-2016 годов. Братья зарегистрированы во Владимирской области. Задержаны 17-19 апреля 2017 года.

02 апреля, 11:54 Подсудимые на вопрос суда ответили, что понимают переводчиков. Переводчики допущены до процесса. Их предупреждают об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод. Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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02 апреля, 11:52 Несмотря на то, что часть подсудимых - выходцы из Киргизии, все они говорят на узбекском либо таджикском.

02 апреля, 11:51 Вошла тройка судей. Председательствует Андрей Морозов. В процессе участвуют два переводчика с узбекского и таджикского. Суд устанавливает их личности. Перед всеми участниками расставлены микрофоны, слышимость отличная.

02 апреля, 11:49 Стоило вспомнить, как прокурор появилась. Невысокая рыжеволосая женщина. Обвинение она будет поддерживать единолично.

02 апреля, 11:47 За два года СКР и ФСБ не предоставили какой-либо значимой информации об общественной опасности подсудимых. Распределение их ролей, будем надеяться, станет понятно после оглашения обвинения. Прокуроров пока в зале нет.

02 апреля, 11:43 Антураж вокруг «аквариума» с подсудимыми скорее соответствует рядовому делу. Трое полицейских лицами обращены к «аквариуму», четвертый отдыхает на стуле. В сторонке ведут обывательские беседы три бойца ОМОН. Расслаблены, улыбчивы, иногда позевывают.

02 апреля, 11:37 Стоит отметить грамотную организацию. Пока публика ждала приглашения в зал, к ней вышел судья Ленинградского окружного военного суда Юрий Кунцевич и предложил заполнить паузу экскурсией по небольшому музею суда. Его любезность осталась невостребованной. Журналисты были заняты передачей фото- и видеоматериалов в редакции. Оргвопросами ведает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Военный суд с таким наплывом посетителей и прессы вряд ли бы справился.

02 апреля, 11:36







02 апреля, 11:31 В зал пригласили всех. В суд в общей сложности пришли 14 потерпевших из 112. Пишущих журналистов и слушателей - 45. Приставы чрезвычайно обходительны. Вежливо просят не снимать и выключить звуки телефонов.

02 апреля, 11:24 Подошли еще потерпевшие. Телепресса любопытствует: «Какого наказания вы хотите для подсудимых?» Вопрос кажется настолько неуместным, что потерпевшие проходят молча. Фото: Александр Ермаков Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

02 апреля, 11:16 В зал пригласили потерпевших. Из 112 человек пришло относительно немного - навскидку, около 20.

02 апреля, 11:13 Фото: Александр Ермаков Это была пятиминутка для снимающей прессы, протокольная съемка. Журналистов попросили покинуть зал, чтобы сначала разместить участников процесса.

02 апреля, 11:09 Каримова подтвердила свои прежние показания, что ей якобы подбросили гранату при обыске. «Перед Россией и Узбекистаном у меня нет вины», - сказала она.

02 апреля, 11:06 - Кто-нибудь признает себя виновным? - спросили их. - Нет! - хором ответили они.

02 апреля, 11:05 Перед процессом подсудимые обратились к журналистам. Самую эмоциональную речь произносит Шохиста Каримова. По ее словам, все дело сфабриковано. Каримова и раньше отрицала причастность к теракту. При обыске ФСБ нашла у нее гранату Ф-1, промышленные детонаторы, микросхему и провода. По словам женщины, оперативники перед приездом следователя вытерли о ее волосы детонатор и сунули провода в подмышечную впадину. Смотреть в новом окне Александр Ермаков/"Фонтанка.ру"

02 апреля, 11:01 Прессу пригласили в зал. Смотреть в новом окне Александр Ермаков/"Фонтанка.ру"

02 апреля, 10:56 Дела о терроризме в России, согласно статье 31 УПК, подсудны лишь четырем судам - Дальневосточному окружному военному суду, Московскому окружному военному суду (МОВС), Приволжскому окружному военному суду и Северо-Кавказскому окружному военному суду. По практике, преступления, совершенные в Петербурге, попадают под юрисдикцию столичных военсудей. Они проводят выездные заседания в Ленинградском окружном военном суде единолично или коллегией из трех человек. Объем «террористических» дел (под эту категорию попадают вербовка, обучение, призывы, распространение идей джихада в мессенджерах) в последние годы огромен, и представители МОВС полжизни проводят в «Сапсанах». Это считается более целесообразным, чем возить подсудимых, свидетелей и других участников процесса в Москву.

02 апреля, 10:39 В небольшой экспозиции нашлось место рабочему столу судьи военного трибунала Ленинградского фронта. Фото: Александр Ермаков

02 апреля, 10:37 Н.А. Касаткин. «В коридоре окружного суда». Перед процессом 21-го века можно окунуться в художественную историю. Фото: Александр Ермаков

02 апреля, 10:34 Перед залом заседания собралось большое количество журналистов Фото: Александр Ермаков Родственники подсудимых и потерпевшие размещены в других местах.

02 апреля, 10:27 Вспомнить, что происходило в Петербурге в день теракта в метро можно поможет фото и видеохроника «Фонтанки».

02 апреля, 10:24 Одним из наиболее деятельных участников назван 31-летний Акрам Азимов. Он якобы держал связь с международными террористами и получал деньги для подготовки взрыва в Петербурге. Азимов родом из города Джалалабад. Его младший брат Аброр Азимов частично признавал вину, но уверял, что стал марионеткой в чужой игре. «Мое участие есть, но оно не прямое. Я не осознавал свои действия. Мне давали команду, а я исполнял», – говорил Аброр при аресте в апреле 2017 года. Сообщалось, что именно ему позвонил перед самоподрывом Акбаржон Джалилов.

02 апреля, 10:23 Участники группы внесли различный «вклад» в подготовку теракта, следует из обвинения. Например, подмосковная зеленщица Шохиста Каримова, женщина в возрасте, будто бы оказывала подельникам различные услуги - активировала сим-карты, предоставляла телефоны. Каримова отрицала причастность к теракту. При обыске ФСБ нашла у нее гранату Ф-1, промышленные детонаторы, микросхему и провода. По словам женщины, оперативники перед приездом следователя вытерли о ее волосы детонатор и сунули провода в подмышечную впадину.

02 апреля, 10:17 Между тем, жизнь идет своим чередом. Перед зданием суда благоустроители занимаются распилом деревьев. Ветхую древесину увозят грузовиками. Фото: Александр Ермаков

02 апреля, 10:16 Следует понимать, что на скамье подсудимых оказалась так называемая «группа поддержки». На этом процессе отсутствуют три главных фигуранта. Исполнителя нет по понятным причинам. Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом - 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»).

02 апреля, 10:15 Обвиняемых объединили в террористическое сообщество. Предполагается, что они входили в группу, созданную выходцами из Киргизии и Узбекистана.

02 апреля, 10:01 Фото: Александр Ермаков Здание Ленинградского окружного военсуда. Перед входом - «пробка» из представителей прессы.

02 апреля, 09:58 Теракт кардинально изменил подземку. Через неделю в вестибюлях станций зазвенели рамки металлодетекторов. Сотрудники метро были признаны профессионально непригодными, их отправили на переаттестацию и создали службу транспортной безопасности. В идеале каждый сотрудник должен обладать навыками профайлинга - чтению по лицам. После теракта появилась традиция закрывать станции из-за бесхозных предметов. В год взрыва подземка недосчиталась 14 млн пассажиров.

02 апреля, 09:49 По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР.

02 апреля, 09:48 Уголовное дело составило 127 томов. Оно расследовалось полтора года, до июля 2018-го. Еще несколько месяцев обвиняемые знакомились с материалами.

02 апреля, 09:47 Процесс проходит в выездном режиме, в Ленинградском окружном военном суде на Кирочной улице в Петербурге. Кроме 11 обвиняемых, в деле будут участвовать 112 потерпевших - родственники погибших и получившие травмы при взрыве. Председательствует в коллегии судья Андрей Морозов.