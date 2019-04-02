В Петербурге найден мёртвым топ-менеджер инвестора «Аэропортсити»

Обездвиженного человека заметили горожане под окнами многоэтажки в Приморском районе Петербурга. В погибшем опознали топ-менеджера крупной строительной компании.

Как стало известно «Фонтанке» 2 апреля, накануне около часа ночи у 52-го дома по Парашютной улице сотрудники полиции нашли тело мужчины. Погибшим оказался 51-летний гражданин Ирландии. В России он находился по рабочей визе, проживал в отеле на Лиговском проспекте. Иностранец трудился в должности финансового директора компании «Авиелен А. Г.» (девелопер проекта «Аэропортсити»).

Напомним, бизнес-квартал «Аэропортсити» австрийско-российской компании «Авиелен А. Г.», основным акционером которой является Warimpex Finanz – und Beteiligungs Aktiengesellschaft, был представлен на прошлогодней международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM. 12 марта текущего года вице-губернатор Эдуард Батанов и руководство Warimpex Finanz – und Beteiligungs Aktiengesellschaft в рамках MIPIM-2019 подписали соглашение о сотрудничестве. Компания построит у Пулково гостиницу за миллиард.





