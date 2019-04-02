Первоапрельские угоны в Петербурге: цвет настроения белый

Две дорогих иномарки похитили накануне в Петербурге. Владельцы не сочли это первоапрельской шуткой и пошли в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 2 апреля, серьезный урон понес 44-летний уроженец Закавказья, официально безработный. Со стоянки ТРК «Невский» на проспекте Большевиков, 18, угнали его белый Lexus LX-570 2011 года выпуска. Внедорожник увели в период времени с 20:30 до 21:50. Стоимость потери владелец оценил почти в 6,5 млн рублей. Возможно, найти преступника помогут видеозаписи с камеры наружного наблюдения.

Вчера же от дома №8, корпус 1, по улице Жени Егоровой уехал в неизвестном направлении белый BMW 320i xDrive 2014 года выпуска. С заявлением в полицию в половине третьего дня обратился 34-летний гендиректор фирмы, занимающейся ремонтом сотовых телефонов. Он не смог назвать точное время похищения: машину он не видел с обеда 29 марта. В поисках угонщиков оперативники просматривают записи с камеры. Стоимость машины — больше миллиона рублей.

В ГУ МВД РФ по городу и области нашему изданию сообщили, что в обоих случаях возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере.





